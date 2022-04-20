真好玩(8491)最新自研新作《吞食天地3：放置版》挾帶的超高期待度，除獲App Store及Google Play雙平台遊戲推薦外，上市不到三天立即搶占雙平台免費遊戲排行榜前三名。該款新作由真好玩研發團隊「無限製作所」重新演譯經典，開創全新放置玩法，自行研發的最新作品，上市即創下亮眼佳績，更顯台灣遊戲開發能力。

真好玩指出，《吞食天地3：放置版》上市後的下載安裝、創角、留存與付費，表現相當亮眼，可有效帶動整體營收成長，也由於《吞食天地3：放置版》為真好玩自研產品，毛利高，將創造獲利新動能。

《吞食天地3：放置版》是取得中華網龍(3083)暢銷IP授權，由真好玩研發團隊「無限製作所」重新演譯，並結合智樂堂高水準美術，透過大數據分析獲利模型，效法市場多款暢銷遊戲特性，耗時2年精心開發的全新自研新作，為一款全MIT的台灣遊戲新作。遊戲擁有暢銷IP的加持、可愛Q版的3D畫風，創新又詼諧的豐富遊戲內容，輕鬆放置的遊戲玩法，於日前展開事前預約活動就已吸引超過百萬人參加，同時榮獲App Store及Google Play雙平台推薦遊戲，成為市場上最受玩家期待的遊戲。

《吞食天地3：放置版》自4/13於台港澳新馬等地區正式上市後，再度榮獲雙平台遊戲精選推薦，並於上市不到三天即搶占雙平台免費遊戲排行榜前三名。

董事長周玄昆指出，《吞食天地3：放置版》遊戲上市後的各項數據表現相當不錯，從下載安裝到創角，再到留存與付費，皆優於營運團隊的預估值。而《吞食天地3：放置版》的用戶超乎營運團隊的預期，除了既有喜愛《吞食天地》系列的老玩家外，更吸引到許多年輕的玩家族群，足以證明輕鬆放置玩法已成主流，更符合現在玩家的娛樂需求。