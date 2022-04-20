名媛孫芸芸的姊姊、45歲孫瑩瑩去年鬆口和小她6歲的軍火商之子李仕凡離婚，男方先前多次傳出和別的女人過從甚密，但孫瑩瑩起初選擇原諒，去年才高調認了：「我單身了」。今(20日)週刊報導孫瑩瑩桃花朵朵開，與保時捷嫩男打得火熱，兩人疑似在熱戀期，孫瑩瑩一上車坐到副駕駛座，保時捷男就迫不及待飛撲她索吻，可見小倆口濃情密意，但對此，孫瑩瑩並未承認。

孫瑩瑩年過40，外型仍相當亮麗青春，曾被日本媒體封為「奇蹟40歲美魔女」，她早年嫁給電腦工程師，生下一子，但婚姻維持了5年就告吹，43歲時她梅開二度嫁給家百億的軍火商之子李仕凡，兩人因聚少離多傳出婚變，2019年週刊報導兩人早就過著無性婚姻3年，第三者Joanna爆料孫瑩瑩本來都用手機定位監控李仕凡，但李仕凡後來索性將被設定的手機放在家裡，帶另一支手機四處玩，Joanna更毒舌表示李仕凡已經3年完全不想碰那個「阿姨」。

孫瑩瑩去年宣布和李仕凡離婚。（圖／中時資料照片）

對於和老公感情生變的報導，孫瑩瑩始終表態相信老公，卻在去年初無預警宣布：「2021我單身了，謝謝在我生命中出現過的人，我會勇敢的面對未來，新的一年，新的開始，祝福我」，證實兩人6年婚姻畫下句點，後來傳出李仕凡早就不避嫌帶著Joanna四處聚會，孫瑩瑩僅說：「我不知道他們有沒有在一起」，並指跟前夫是和平分開，沒有撕破臉。

今據《鏡週刊》報導，孫瑩瑩最近傳出有新的姐弟戀，對象是一名開著保時捷的嫩男，兩人被多次拍到同進同出，男友常貼心當專屬駕駛送她到各處，本月15日，孫瑩瑩被拍坐進保時捷副駕駛座時，媒體拍到該男身體傾向副駕駛座，嘟嘴索吻撒嬌，但求證孫瑩瑩是否有新戀情，她回應想要低調，不想正面回應。