雖然小宅成趨勢，但消費者卻越來越注重生活品質，不少民眾也開始購入專為小宅設計的按摩沙發，就算防疫在家也能常享受舒適的按摩體驗，而Panasonic今年就繼續主打小宅經濟，推出了全新的「小摩力沙發按摩椅EP-MA05」，將按摩椅精準結合沙發功能，更兼具時尚與實用、價格好入手的特色，以吸引年輕、小宅族也能擁有人生中第一張按摩沙發。

Panasonic小摩力沙發按摩椅EP-MA05，推出莫蘭迪綠、夜空藍 2色，定價5萬9900元，新品優惠價4萬9800元。（Panasonic提供）

Panasonic全新的「小摩力沙發按摩椅EP-MA05」，主打七大核心功能，除了小巧僅占0.92平方公尺，底座更附帶滾輪以方便靈活移動及清潔，更擁有SL型導航，能自動匹配不同身型，以靈活仿生機械手達到最到位的按摩，同時具備零重力體感模式，讓全身骨骼重力平均分布在按摩椅上，內建4種模式18種按摩手法，以滿足不同的需求，還能連接藍牙音響或利用USB為平板、手機充電，邊按摩也能邊享受不間斷的視聽體驗，定價5萬9900元，現享新品上市優惠價4萬9800元，各百貨或網路通路也推出了上市優惠活動。