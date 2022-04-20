「反骨男孩WACKYBOYS」頻道在YouTube上擁有百萬訂閱，團長兼成員的酷炫過去經常和同為YouTuber的瑀熙一起合作拍片，同框互動甜蜜又自然，默契也是好得沒話說，被粉絲們公認為螢幕情侶，但2年前開始突然合作次數大減，引發觀眾熱議。而酷炫17日也在個人頻道上傳新影片，首次公開整件事的始末。

酷炫、瑀熙頻道相加訂閱破百萬！

身為「反骨男孩WACKYBOYS」的團長，酷炫開設的個人頻道「酷炫老師」也屢獲不少死忠粉絲，目前累積63.5萬訂閱數，近三個月網路聲量1,4961筆，位居《網路溫度計》YouTuber聲量排行榜第60名；天使臉孔、魔鬼身材的瑀熙，則在YouTube有68萬訂閱數，近三個月累積3,787筆網路聲量，位居《網路溫度計》YouTuber聲量排行榜第187名。

image source：YouTuber口碑排名(分析區間：2022/01/19~2022/04/18）

▲酷炫、瑀熙位於網路溫度計YouTuber口碑排行榜第60、187名。

網友公認最佳螢幕情侶！酷炫合體瑀熙談當年「分手」始末

原本被視為最佳螢幕情侶、被觀眾頻頻敲碗在一起的酷炫和瑀熙，2年前無預警停止合作，令眾多粉絲大嘆可惜，也紛紛猜測起兩人「分手」的原因。睽違2年，酷炫再次找來瑀熙合體，「破鏡重圓」一起拍攝新影片，並公開這段時間以來到底發生什麼事？

從影片中可以看到，一開始酷炫和瑀熙之間互動有些微尷尬，對於外界好奇兩人到底有沒有交往過？瑀熙立刻斬釘截鐵地回答沒有；而酷炫則遲疑了一下，坦言「我的確有暈船一陣子」、「覺得再下去會出事」，但當時時間點不對、彼此的狀態也不對，因此選擇暫停聯絡、合作，給彼此沈澱的空間。

坦言當時很難過 瑀熙打槍酷炫：不適合當情人

瑀熙也認為兩人比較適合當工作上的夥伴，「有些人就是適合當朋友，不適合當情人」，覺得酷炫不是理想的感情對象。更加碼爆料，當時被酷炫「冷落」時確實有些難過，感覺生活中的一部分突然被抽離，更笑說「然後還有就是很多廠商都跑了！都指定我跟酷炫，然後我們又不能拍」。

不過，對於兩人重新調整狀態、帶著更健康的心態重啟合作，大批粉絲都回應表示支持，樂見這對螢幕情侶破鏡重圓，「終於看到你們再合體了，太感動！超喜歡你們這組合，各自安好也很祝福」、「雖然無法當情人真的是蠻可惜的，但現在可以是最棒的工作夥伴跟家人」。

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