近期《咒》、《頭七》等恐怖片在上映後引發話題，許多人被電影中的驚悚氛圍深深震懾。其中《咒》更是好評如潮，突破傳統的敘事手法讓人讚不絕口，甚至被不少網友喻為臺灣恐怖片史上的顛峰之作。

除了這兩部近期火紅的電影，過去臺灣也曾有許多引起熱烈討論的恐怖片，如《紅衣小女孩》、《粽邪》、《女鬼橋》等等，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，盤點網友熱議的十大驚悚恐怖國片，快來看看你看過幾部！

NO. 10 《雙瞳》（2002）

《雙瞳》為美國哥倫比亞電影公司贊助、陳國富執導的跨國製作電影，講述一樁以道教力量進行的恐怖連環殺人案。這部2002年上映的臺灣恐怖片，在20年後的今天仍是不少人心中的經典，以考究的民間傳說為背景，在命案間以超自然力量營造詭譎氛圍，卻又不失科學辦案的理性，被人喻為華人版《七宗罪》。在近期《咒》引起討論和大量好評時，也有不少網友表示：「《雙瞳》才是臺灣最強恐怖片。」

NO. 9 《哭悲》（2021）

《哭悲》為賈宥廷執導的恐怖片，以「病毒」為題材，呈現出末日臺灣的景象。平凡的街道、日常的風景，在悄無聲息間被可怕的病毒入侵，並且逐漸崩毀，這樣的情節情在疫情之下讓人格外有感觸。電影以紀錄片形式，拍下病毒感染者的無差別攻擊，利用日常畫面中的不協調氛圍，讓詭異的感覺在觀眾心中發酵，逐漸形成末日的絕望。

NO. 8 《噩兆》（2021）

《噩兆》與《哭悲》同為2021年上映的臺灣恐怖片，結合在地真實事件，以臺灣的「魔鬼東北角」為背景，以貢寮海洋音樂祭後一名少女的失蹤案為開端，講述之後發生的一連串詭異事件。因為劇情、拍攝手法都與泰國恐怖片《薩滿》十分相似，被部分人稱為「臺版薩滿」，但也因為與薩滿有許多雷同處，被一些網友質疑「失去原創性」。

NO. 7 《女鬼橋》（2020）

《女鬼橋》改編自東海大學的校園傳說「女鬼橋」，講述一群東海大學的學生在校裡盛傳靈異故事的女鬼橋舉辦試膽大會直播，進而引發的一連串詭異事件。電影中的故事情節改編自一名大學生在2018年於女鬼橋撞鬼的真實事件，以貼近大眾的校園傳說作為故事背景，成功引發了不少話題，也讓《女鬼橋》在Netflix上成為2020年獲得最多海外瀏覽的臺灣本土電影。

NO. 6 《杏林醫院》（2020）

以知名鬧鬼景點，臺南廢棄的「杏林醫院」為題材，描述兩名女子因為思念親人，而尋求道士協助，前往杏林醫院進行觀落陰的故事。因取材自知名鬼屋，又找來林柏宏、太保、朱芷瑩、洪曉蕾等實力派演員出演，再加上由鄧福如演唱的主題曲，一時之間引發話題。但可能也因為期待過高，電影上映後的評價並不如預期，甚至有許多網友表示失望，而後續對於這部電影的種種討論，也造成另一種不同的網路聲量。

NO. 5 《頭七》（2022）

近期熱映中的《頭七》，在4月1日一上映就引發大量討論，由任家萱Selina首次出演電影主角，也造成不少話題。Selina在片中飾演單媽媽，帶著「小嘉玲」吳以涵飾演的女兒回娘家參加爺爺的頭七儀式，片中詭譎的氛圍讓人毛骨悚然。《頭七》與《女鬼橋》同為皮諾丘電影公司出產，上映前就讓不少人十分期待，也因為與人氣恐怖片《咒》上映的時間非常接近，所以常常許多人放在一起討論。

NO. 4 《紅衣小女孩》系列（2015、2017、2018）

以臺灣民間傳說「紅衣小女孩」為題材，從2015年開始推出的一系列電影。紅衣小女孩在臺灣繪聲繪影的傳說，本身就有不少話題性，電影一出更是引發網友熱議，在後續又推出了《紅衣小女孩2》、《人面魚：紅衣小女孩外傳》等電影，也都有許多話題與討論。不少人一提起臺灣恐怖片，馬上就會聯想到《紅衣小女孩》系列電影。

NO. 3 《粽邪》系列（2018、2020）

《粽邪》取材自臺灣彰化沿海一帶的傳統喪葬習俗「送肉粽」，意指將上死者送到海邊或是河流的出海口燒掉，以避免怨氣過重得死者尋人交替。在2018年上映的《粽邪》，票房創下當年暑假檔期華語片的票房冠軍，於是2020年又再度推出續集《馗降：粽邪2》，除了送肉粽外，更加上泰國鬼王和臺灣都市傳說「椅仔姑」等神怪元素，新穎題材引發熱烈討論。

NO. 2 《咒》（2022）

近期討論度最高的恐怖國片《咒》，取材自高雄的真實事件，為臺灣首部以邪教為主題的恐怖電影。導演柯孟融使用有別於一般電影的手法，打造跟觀眾互動的沉浸式劇情，讓人不知不覺深陷其中，看到頭皮發麻。《咒》也在上映後造成廣大迴響，不少人紛紛力推，稱不管是劇情、敘事手法還是美術、聲音、視覺效果等都是近年臺灣電的數一數二的品質，更有人將它封為「臺灣影史最恐怖電影」。

NO. 1 《返校》（2019）

改編自赤燭遊戲的電腦遊戲《返校》，講述臺灣白色恐怖時期的校園中一群左派份子受到政治迫害的故事，結合了歷史、恐怖、驚悚、推理等元素。不少人表示，《返校》中真正讓人感到害怕的，不是詭譎的神怪元素，而是那些在電影中隨時都可以感受到的，屬於白色恐怖的肅殺氛圍。那些讓人不敢暢所欲言的高壓，時刻都提醒著──有人正在監看著你的一舉一動，緊張懸疑的氛圍讓人大氣都不敢喘一聲。「你是忘記了，還是害怕想起來？」

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年04月17日至2022年04月16日，共5年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『臺灣驚悚恐怖國片』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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