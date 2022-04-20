美國正面臨40年以來最嚴重的通膨，這也導致美國債券殖利率持續上揚，財信傳媒董事長謝金河以「又一個大變化：陸美利率開始倒掛」為題發文指出，國際金融市場昨日出現兩個很重要的數字，一個是美國10年期公債殖利率衝高到2.893%，30年期到2.984%，已經逼近3%的警戒線；而大陸的10年債殖利率是2.863%，他強調，上述是北京政府正式加入WTO以來，美國10年期公債殖利率首度超越大陸的現象，陸美出現近12年來十分罕見的利率倒掛現象，正在催化下一個經濟的巨大變化。

謝金河表示，今年以來通膨加劇，美國的CPI(消費者物價指數)元月7.5%、二月7.9%，到三月變成8.5%，通膨數字一個月比一個月高，本來聯準會是鴿派，後來變成鷹派，現在是超鷹派，已經有聯準會理事放話，下次議息大會一次升息三碼，縮表計畫更打算每月收回950億美元。

「美國吃了秤鉈鐵了心，在升息路上勇往直前，美元指數也跟著走高，現在美元指數站上100大關。」謝金河強調，美元大漲，全球資金回流美國，新興市場貨幣跟著大貶值，日圓匯價直直落，但對照美國強力升息，大陸人行卻逆向降息，這可以看出大陸經濟的疲態。

謝金河進一步表示，美國升息、美元大漲，接下來石油、天然氣又大漲，農產品又屢創新高，第一個首當其衝的是低毛利的低附加價值產業，然後是能源及農產品進口大國，經濟可能不堪負荷；還有，這些年炒高的房地產，如果負債比天高，最後一定泡沫現形。

謝金河文末指出，美債殖利率飆升，連台灣的台積電都受到撞擊，這回陸美利率倒掛，會誘引更多資金回流美國，而大陸首季的GDP(國內生產毛額)4.8%，已經比預期好很多，但真正的考驗在上海封城的第二季，如果房地產泡沫破裂，生產基地角色出現調整，這幾十年來的高速成長可能結束。