全球晶片荒背景下，許多晶片製造商紛紛尋求擴廠、擴產以解決龐大需求，這也導致晶片生產設備的需求大幅增加，甚至出現出貨延遲的狀況，先前外媒報導，半導體設備的延遲交付時間，已增加到18個月以上，讓台積電、三星等企業相當緊張，近日更有媒體報導，台積電破天荒加價購買，只求能盡快拿到生產設備，引起市場熱烈討論，但有業界人士認為可能性低，廠商不太可能輕易為單一客戶改變供貨規則。

台積電、聯電及三星等廠相當擔憂生產設備延遲交付，會影響到擴廠的進度，紛紛派出高階主管前往歐美設備廠的所在地，緊盯生產及出貨流程，確保進度符合公司預期。

風傳媒報導，供應商透露，台積電高層兩次赴美視察後，接受半導體設備供不應求的現況，破天荒選擇以加價下單的方式，盼能提早拿到設備，並加強與供應商開會的頻率，降低產業鏈運作的風險。

台積電傳出以加價方式搶設備，引起不少討論，不過科技新報報導，業界人士認為加價購可能性不高，儘管目前出現部份生產延後跟搶貨的狀況，但都是長線採購，當初的採購合約針對數量、型號、價格、例外處理都有規範，並非加價購就能買到。

不僅如此，該業界人士也點出，半導體生產設備製造商旗下的大客戶並不是只有台積電，還包括三星、英特爾等大廠，不太可能打破規則或輕易更動順序。

事實上，台積電在上周的法說會就曾針對設備交期拉長及原料供貨不穩定的情況做出回應，總裁魏哲家強調，台積電增加和供應商高層定期溝通的頻率以追蹤相關進度，派出多個團隊進行現場支援，與供應商合作以確認及解決影響機台交期的關鍵晶片供貨，協助緩解相關限制問題。