法務部廉政署南部地區調查組調查發現，澎湖縣西嶼鄉的工程採購有舞弊嫌疑，經澎湖地檢署檢察官陳建佑指揮偵辦，專案小組1年來追查，19日認時機成熟，向法院聲請搜索票獲准，將西嶼鄉長許月里等被告12人、證人5人帶回偵訊，檢方將許月里、陳姓承辦人申請羈押禁見。

廉政署在19日上午執行搜索，共計搜索高雄及澎湖西嶼鄉鄉公所、工程行、被告之住居所在內的21個地點，另帶同被告12人、證人5人進行訊問，經澎湖地檢署檢察官漏夜偵訊及調查證據後，認西嶼鄉鄉長即被告許月里、鄉公所陳姓承辦人涉犯貪污治罪條例之收受賄賂、刑法洩密等罪犯嫌重大，且有勾串、滅證、逃亡之虞，爰向法院聲請羈押禁見。

另廠商即被告陳○鳳、葉○亮、許○盛、李○順、陳○海涉嫌借牌圍標、行賄而犯政府採購法、貪污治罪條例等犯罪嫌疑重大，被告即許○里之配偶劉○才涉嫌洗錢防制法等犯嫌重大，惟無羈押之必要，分別諭令交保新臺幣5萬元候傳。

澎湖地檢署檢察長張春暉重申，各公家機關有採購需求時，務必遵守相關法規，勿便宜行事，獲取不法利益，若有不法情事，本署檢察官將全力偵辦，維護轄內公務體系之廉潔。