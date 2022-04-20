台中市一名84歲劉姓老翁，日前中午時騎車想要出門理髮，卻愈騎愈遠至深夜迷途，夜晚寒冷加上體力不支便在超商外休息，警方凌晨一時執行巡邏勤務時，上前關心後，並依老翁使用的機車查詢資料，赫然發現老翁是失蹤人口，立即連繫家屬助其返家，並協助將機車騎回派出所。

台中市政府警察局第五分局東山派出所警員毛俊宏、曾宏鼎日前執行巡邏勤務時，凌晨許發現一名8旬老翁神情呆滯坐在超商外，員警上前關切得知劉姓老翁，在中午時從后里騎車出門，不料一路騎到北屯。

員警通知老翁女兒到場後，其向警方表示劉姓老翁住后里，中午告訴家人要去附近理髮，便獨自騎車出門，家屬到下午仍等不到其返家便開始在附近尋找，並在晚間至大甲分局通報失蹤。

家人擔心夜間氣溫驟降，心急如焚四處找尋老翁，直到接獲警方電話通知，警方已在北屯區平安尋獲老翁，且老翁狀況良好無須擔心，家屬趕至派出所接回老翁，也向警方道謝，多虧警方協助才能順利找到人，對警方視民如親之服務精神感激不已。

分局長林沐弘嘉許同仁勇於任事、熱心積極，適時主動伸出援手，協助民眾找到迷失家屬，避免憾事發生。呼籲大眾多關心家中年長者，若有疑似失智或易走失現象，可至各區公所申請配戴預防走失之愛心手環，或是將家屬聯絡資訊放置在明顯處，有助熱心民眾或警方聯絡家屬。