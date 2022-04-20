近日有網友在Dcard發文疑似有網紅開團購賣假鞋，此事一出引發無數人討論，許多網友表示之前也有跟團買鞋，有人批收到的貨品與正牌的材質和做工有落差，且經過查詢發現許多網紅都有參與團購，販賣此鞋款的網紅多達百位，數量驚人，在網路掀起巨大風波，其中之一有「華航林依晨」之稱的趙筱葳在今日凌晨發布處理相關事宜。

近日網友在Dcard上發文詢問，有沒有人跟IG網紅買過球鞋，網友說朋友買了一雙運動潮牌鞋，但覺得做工跟專櫃比起來明顯有落差，想詢問一下廣大網友的意見，並且說明是在一頁式網站下單，後來有查詢供應商資料發現前幾年有報導過賣假貨被抓，如今換了一家公司名稱繼續經營，網友坦言有點怕，打算先送保智大隊驗鞋。

但由於有百位網紅宣傳團購，粉絲們相信網紅的名氣因此花錢購買，多數網紅積極處理，也有網紅未發聲明，將帳號轉為私人。其中頗有名氣的「華航林依晨」趙筱葳在得知風波之後積極處理，今日（20）凌晨她在Instagram發文；她無奈提到鞋子團購的爭議，會統一在Line社群回覆後續處理，針對有疑慮的買家她說「會自掏腰包先行退款，請大家放心。」

趙筱葳表示後續會跟廠商應對，更會尋求法律管道深入了解，文末更感謝消費者的信任，「謝謝你們的信任，也謝謝你們理性的發言」，她回想自己經營的過程，回應開團購兩年多了，每一次都非常用心在審核跟篩選，相信大家看得出來她在開團得用心與負責，近日事件眾說紛紜，痛批「新聞寫得如此草率」，讓自己經營多年信譽被損害，她也說跳出來為粉絲處理是應該做的事情，同時希望事件能圓滿落幕。

而出貨的商家昨日立刻發表聲明貨品沒有問題，讓消費者安心，絕對負責到底，可以全額退費，並不是心虛而是因為造成大家的困擾，表示已經委任律師起訴，強調會用司法證明清白。同時商家提到自己有進貨證明，驗鞋APP並不是官方檢驗的軟體，不能作為判斷依據，先前新聞報導販售的官司以不起訴定案。