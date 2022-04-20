日本政府規劃接種第4劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，擬參考國外做法，限定以高齡長者與具有基礎疾病的患者為主。

日本共同社報導，厚生勞動省將於本月27日召開疫苗分科會，聽取專家的意見後再彙整結論。專家中也有意見認為，第4劑接種對象應納入醫療工作人員，將進一步進行討論。

報導指出，第4劑擬限定接種對象，是因為有報告顯示年輕人施打第4劑的效果不高，且國外也都是以為高齡長者接種為主。

報導說，日本至今為各年齡層施打疫苗的政策，在第4劑可能會有大幅改變。