在通膨壓力和全球經濟前景承壓情況下，黃金迎來上漲行情。周一，金價近期強勢挑戰2000心理關口，不過在近關情怯下，多次又回吐了當日漲幅。通常情況下，黃金與美元及美債殖利率呈現反向關係（當美元/美債殖利率上升時，金價下跌，反之亦然）。本月以來，黃金卻擺脫這種反向關係的束縛，與美元和美債殖利率齊頭並進。

FXTM富拓市場分析師陳忠漢分析，金價經過一段時間盤整後再次進入上行通道的一個重要原因，是黃金交易所交易基金(ETF)受寵，投資者通過ETF投資黃金，推升金價。

今年以來，黃金ETF錄得淨流入877萬盎司，較年初增加了9%；當前總持倉量為1066億盎司，創2021年2月以來最高持倉量。僅上周，流入大宗商品（包括黃金）ETF的資金就增加了兩倍，其中大部分資金流向貴金屬ETF。

周日，華爾街投行高盛預測，美國經濟未來兩年陷入衰退的概率為35%。世界銀行周一將2022年全球經濟增長預估從1月時預測的4.1%下調至3.2%；2021年全球經濟增長5.7%。此外，中國實施疫情限制措施、俄烏戰火延燒也給經濟復甦帶來不確定性。UBS瑞銀投行汪濤博士也下調2022年GDP增長預測至4.2%。

長期以來，黃金一直被視為抵禦物價上漲的工具。在通膨居高不下背景下，全球經濟成長率承壓的情況下，黃金的吸引力增強。金價2000美元整數關口已近在眼前，現貨黃金一旦升破這一重要關口，接下去就有可能輕鬆挺進2070區域。如果順利的話，黃金多頭將向2020年8月創下的紀錄高位2074.87發起衝鋒。

不過要留意，回顧過去兩次（2020年8月和2022年3月）金價突破2000美元後都沒能保持太久，第三次也可能是這樣。