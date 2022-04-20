儘管美國公債殖利率再度飆升，30年債息漲破3%大關，但周二華爾街三大指數均創下1個多月來的最大單日漲幅，以科技股為主的那斯達克指數和費城半導體指數均大漲逾2%，

企業業績再度告捷，為美股帶來提振。

聯準會「鷹王」、聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）重申為了抑制創下逾40年新高的通膨，到年底時，央行基準利率應該調升至3.5%，且他對升息75個基點（3碼）亦抱持開放態度。美國債市應聲重挫、債息持續飆升，但股市對其發言的反應不大，在芝加哥聯準銀行總裁埃文斯（Charles Evans）和亞特蘭大聯準銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）發表立場較為溫和的鴿派言論後，美股主要指數午後加速上揚。

★主要指數

道瓊指數收漲499.51點或1.45%，為34,911.2點，盤中一度大漲571點，最高站上34983點。

標普500指數漲70.52點或1.61%，為4,462.21點，盤中一度漲1.8%。

那斯達克指數漲287.3點或2.15%，為13,619.66點，漲幅曾達到2.34%。

費城半導體指數漲68.0點或2.21%，為3,153.2點。

★消息

中小型股羅素2000指數大漲2.04%，報2,030.77點，顯示市場的風險偏好回升。

根據Refinitiv數據，在標普500指數已公布季報的49檔成份股中，79.6%的企業獲利優於市場預期。通常這個比例是66%。

芝加哥聯準銀行總裁埃文斯（Charles Evans）表示，聯準會最終可能會將利率調升至2.25%～2.5%，即多數聯準會決策官員預期的中性水準，他並表示今年2度升息50個基點是合適的。

亞特蘭大聯準銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）周二表示，聯準會在升息方面應謹慎行事，步伐不宜過快，以免打擊經濟復甦。他表示自己和同僚都有相同的看法，必須讓利率回復到中性水平，但也要避免將經濟推入衰退。

聖路易斯聯準銀行總裁布拉德稱，不排除一次就升息75個基點的可能性，周二美國公債殖利率全面上揚，30年期債息上揚7.5個基點，升抵3.021%，為2019年4月以來首次突破3%。兩年期債息大漲15個基點，報2.619%。10年期債息一度漲8.4個基點，報2.946%。10年期美國抗通膨債券(Treasury Inflation-Protected Securities,TIPS)殖利率由負轉正，為2020年3月新冠疫情爆發以來首見。英國和德國公債殖利率亦站上2015年以來新高。

美元指數一度站上101.03，日圓再創20年新低，最低跌至128.98兌一美元，重挫1.57%。日圓兌美元匯率已連貶第13日，創下歷來持續最久的跌勢。

國際貨幣基金（IMF）周二將2022年和2023年全球經濟成長預測皆下修至3.6%，稱俄羅斯入侵烏克蘭對經濟造成的衝擊將更為深遠，並警告通膨已經成為許多國家「明確且急迫」的危險。

IMF下修全球經濟增長預測，使原油需求前景蒙上陰影，周二國際油價結束連漲4天的升勢。終場紐約期油收跌5.65美元或5.22%，為每桶102.56美元。倫敦布蘭特期油收跌5.91美元或5.22%，為每桶107.25美元。

美國各證交所成交量總計為105.3億股，低於過去20個日均量 116.7億股。

標普500指數有35檔個股創下52周新高、11檔個股創下新低。那斯達克指數有70檔創下52周新高、333檔創下新低。(2-1)