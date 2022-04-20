法國巴黎銀行股票衍生品策略師Max Grinacoff表示，市場肯定有這種感覺，每個財報季都比下一個更重要，尤其是自2020年3月以來，特別是考量到我們在經濟周期、聯準會升息周期和通膨升高之際所處的位置。我們通常認為債息上揚應該有利於銀行股，但這種相關性已略有些脫鉤，事實上，現在漲的是與利率上升最為負相關的類股—防禦型股票。

券商Evercore ISI資深常務董事Julian Emanuel表示，隨著通膨見頂，股市可望出現重大的向上突破，到今年底標普500指數上看4800點，與周一收盤相比仍有9%上漲空間，到年底美國10年期公債殖利率估將升至3.25%。

摩根大通分析師Marko Kolanovic表示，在我們看來，現在市場情緒和部位都過於悲觀，雖然我們略為減少創下紀錄的股票配置，但我們仍對股票抱持正面態度，也認為近期可能出現反彈，尤其是小型股和高Beta值這些族群。

★類股

標普11大類股僅能源股收黑。受原油價格大跌逾5%拖累，能源股下挫0.96%。非必需消費類股漲2.91%，表現最佳；其次為房地產類股漲2.12%，通訊服務類股漲2.07%。科技股亦上漲1.84%。 在道瓊指數成分股中，Nike漲4.2%，漲幅最大。旅行家集團（Travelers）跌4.89%，跌幅最大。

★重磅股

重量級科技股全面上漲。蘋果漲1.41%、微軟漲1.70%、亞馬遜漲3.49%、Alphabet漲1.83%、特斯拉漲2.38%、Meta漲3.10%、網飛漲3.18%。

主要晶片股亦全面上揚，超微漲3.24%、恩智浦漲3.12%、英特爾漲2.77%、美光漲2.22%、應材漲1.91%、輝達漲1.91%、德儀漲1.42%、高通漲1.24%。

★焦點股

美國法院撤銷政府為了防疫實施的強制口罩令，航空股走高，延續近來的升勢。美國航空大漲5.66%，達美航空漲2.16%，聯合航空漲4.50%。

嬌生上漲3.1%，為3個交易日以來第2度創下收盤新高，該製藥大廠上季獲利意外強勁，並提高股利。

非必需消費品股今日表現亮眼，尤其是博奕公司，永利（Wynn Resorts Inc）、凱撒娛樂（Caesars Entertainment Inc）和Penn National Gaming Inc漲幅介於4.9%～5.9%。

推特漲多回落，終場下跌4.7%。此前媒體報導有越來越多私募股權投資公司表示有興趣參與收購該社群平台的交易。

特斯拉漲2.38%，收在1,028.15美元。媒體報導其上海超級工廠已有8000名員工返回工作崗位。

IBM漲2.4%，盤後發布季報後再漲1.8%。

網飛收漲3.2%，但盤後重挫25%，該公司的訂閱會員數為10年來首次下降。

★台股ADR

台股ADR僅中華電信收黑。

台積電ADR漲0.69%，收在99.45美元，換算台股價格為581.38元。

聯電ADR漲1.75%，收在8.15美元，換算台股價格為47.64元。

日月光ADR漲0.59%，收在6.85美元，換算台股價格為100.11元。

中華電信ADR跌0.20%，收44.31美元，換算台股價格為129.52元。(2-2)