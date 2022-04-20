歡慶母親月，北投亞太飯店以媽媽夢寐以求的SPA假期為傳遞孝心！「媽咪好馨情」母親節住房專案，5月1日至5月31日，經典客房每房8,900元+10%起，贈「30分鐘背部按摩」療程體驗券一張（價值2,000元），加贈玻尿酸涵水面膜一組（價值599元）；豪華客房每房10,900元+10%起，贈「30分鐘背部按摩+30分鐘全身去角質」療程體驗券一張（價值4,200元），加贈玻尿酸涵水面膜一組及手作甜心馬卡龍一份（價值350元），標榜讓媽媽身心都療癒。

北投亞太飯店經典客房，日式禪風簡約風格，營造出溫馨舒適質感；豪華客房，暖色系木質色調空間、優雅宜人憩茶區，品茗時可欣賞窗外景致，鬱鬱蔥蔥的山林景象近收眼前。每間客房皆有寬敞獨立溫泉浴池，日籍建築師廣澤榮一，以日人泡湯養生概念，獨家設置原石冷水缽，體驗傳統日式溫泉韻味。北投亞太SPA為媽媽量身規劃青春美肌舒活之旅，在客房獨立浴池泡完舒舒服服的湯再做SPA，效果最好。「背部減壓按摩療程」以舒緩痠痛特調的精油及芳療師獨特的按摩手法，減輕因過度疲勞產生的肩頸痠痛；「全身去角質療程」透過精油滋潤，可改善角質粗糙，使肌膚光滑柔嫩、淨白膚色；以SPA的尊寵療程為媽咪保養身體、呵護肌膚，貼心送上最誠摯的溫馨祝福。

玻尿酸涵水面膜，能密集保濕、舒緩肌膚乾燥，提供肌膚補水、鎖水效能，最適合擔任媽咪肌膚全天候保濕大使，臉部肌膚更水嫩透亮；手作甜心馬卡龍為亞太西點師傅手工製作，色彩繽紛的馬卡龍，甜蜜攻佔媽咪的心，是母親節限定甜點獻禮。

5/1、5/2、5/7、5/8，「母親日超值饗宴」，每桌15,800+10%元，陳俊賢主廚以「亞太感恩五彩集」（紹興醉雞、胡麻冰卷、和風貝唇、桃香蹄、煙燻鮭捲）、「金蒜銀絲蒸鮮鮑」、「XO醬蝦球炒蚌片」、「蘑菇醬爐烤肋排」、「甘露清蒸海皇斑」、「上湯金瑤娃娃菜」、「椰仁海螺雞燉翅」等拿手好菜款待家中媽咪廚神，訂席即贈：果汁無限暢飲、紅酒一瓶、六吋蛋糕一個。

「迎曦套餐」每客1,380元+10%，精選頂級食材請媽媽大啖美食，「漁鄉蝦籽燒烏參」以蠔油調味，保留烏參彈牙口感，撒上炒過的蝦籽，更顯風味，烏參不含膽固醇、高蛋白低脂肪，極具養生與養顏美容食療效果；「玉樹松露明蝦球」，大明蝦以松露提味，佐以澎湖絲瓜搭配金華火腿，清爽之中又有濃濃松露香氣；「黑胡椒醬小牛肋」，先以西式香料醃製後，淋上橄欖油烤製而成，專案期間午餐時段，迎曦套餐四人同行送四吋蛋糕一個。