為搶攻母親節商機，去年8月剛開幕的JR東日本大飯店台北1樓「PREMIER SWEET」烘焙坊，由點心房主廚何文正特別呈獻兩款專為母親節設計的蛋糕，以精緻優雅的形象搭配精巧尺寸，5.5吋「純白心意蛋糕」及「溫馨慈愛蛋糕」每個1,200元，向母親節致上最精緻的心意。

「純白心意蛋糕」 以優雅潔白形象搭配代表愛意的巧克力玫瑰花，傳遞對母親至高敬意與感念之情。這款法式慕斯蛋糕由外至內層分別是紫蘇荔枝慕斯、天然呈現粉紅色的紅寶石巧克力及白桃果泥慕斯，包覆著蘋果和白桃熬煮的香甜內餡，內層的森林莓果蛋糕有著豐富的莓果香氣，最後以藍莓花草茶巧克力脆餅及杏仁餅乾作為底層，品嘗得到慕斯柔軟口感的多層次變化，在口中留下香甜餘韻。

「溫馨慈愛蛋糕」以水果寶盒概念設計，使用台灣季節水果與酥脆派皮的經典組合。何文正主廚選用台灣在地香草莢製成的卡士達，搭配鳳梨、草莓、覆盆子、藍莓等各式水果，整體甜而不膩、新鮮清爽，底層則以巧克力脆餅搭配千層酥片，濃郁香氣在口中四溢。JR東日本大飯店台北1樓「PREMIER SWEET」烘焙坊母親節蛋糕即日起預訂，銷售期間至5月5日，4月25日開始提供取貨服務。