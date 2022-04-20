南韓男子天團BIGBANG自勝利爆發「性交醜聞」後，團體形像大受影響沒再推出新作品，直到本月4日才推出單曲《Still Life》（봄여름가을겨울，春夏秋冬）讓粉絲感動不已，而他們也保持著巨星的魅力，歌曲公開短短一天便衝上南韓各大音源排行榜冠軍，可見他們的高人氣。但2019年因深陷風波退出團體並坐牢的前成員勝利，近期看著其他成員人氣再度上漲，他竟也在坐牢期間不忘更新近況，引發大批網友反感。

男子天團BIGBANG於2006年出道後，憑著成員們帥氣的外表、獨特的個人魅力，及堅強的舞台實力橫掃全球，曾推出多首經典單曲創下韓國流行音樂多項記錄，也曾被海外媒體封為「全球最具影響力的男子組合」。但後來陸續爆出TOP吸毒、勝利捲入性買賣醜聞後，他們便沒再推出專輯，成員開始朝向個人演藝事業發展，勝利也在2019年宣布退出團體，但在粉絲們的要求及期盼下，BIGBANG在近期也宣布未來將以4人團體繼續活動，並在本月4日正式回歸推出新單曲《Still Life》，受到海內外粉絲的歡迎與支持，外界也相當看好新組合的發展，絲毫不減當年的魅力。

隨著BIGBANG的回歸，勝利雖因坐牢逐漸消失在螢光幕前，但韓國媒體卻爆料勝利近日竟透過以DJ身分活動的親妹妹李漢娜曝光近況，日前她透過IG用英文寫下「他很想念大家，如果大家有什麼話想對他說請聯繫我，我會代為轉達」，但有網友看到後立即分享至南韓論壇上，引起大批網友反感表示「嗯～我並不想知道受刑人的近況」、「可以滾開嗎？」、「真噁心，看到他就想吐」、「是瘋了嗎？都在坐牢了還以為自己多紅」、「該不會還想復出演藝圈吧」、「少出來蹭熱度」。

勝利親妹妹近日透過IG替哥哥分享近況，引發大眾反感。（圖／韓網）

事實上，勝利在2019年捲入性招待、毒品交易等醜聞後，還被踢爆創立「老司機群組」，將受害者的照片公開至群組中供人恥笑、評論，對話過程不斷藐視南韓法律，最終在2021年8月被判處3年有期徒刑、追加易科罰金11億韓元（約新台幣2600萬元），但他後來在2022年反轉認了安排性交易、性暴力、掏空公司資產、慣性賭博、洗錢、教唆打人等9項罪行，並表示會深刻反省，因此法院改判為1年6個月的有期徒刑，但判決公開時也遭到眾人批評「法律太寬鬆」。