金門網路瘋傳神明乩示環島北路口在本月21、28日將有「異象」發生，夜間行走要特別小心。（民眾提供）

金門最近發生多起路口車禍，重傷者還後送台灣就醫，網路瘋傳神明乩示環島北路口在本月21、28日將有「異象」發生，夜間行走要特別小心。網友普遍認為超速、不打方向燈才是主因，警方也提醒行經路口要做好速度管理外，尤其要注意禮讓，才能避免事故發生。

車流量愈來愈大的環島北路，在過去1周內連2次發生深夜車禍，1名金大生還因傷重後送台灣。昨天上午8時許，1輛自小客車與另輛自小貨車也在金湖衛生所附近路口擦撞，造成1人右腳踝挫傷，另1人有腦震盪症狀。

連續多起車禍引起鄉親議論，網路平台傳出一則神明乩示在本月21、28日，環島北路口將有「異象」發生，夜間行走要小心，讓不少人看了心驚驚。

不少網友則認為，金門很多人駕駛習慣很差，不但超速左右不分亂超車，還不打方向燈，馬路再拓寬也沒用，建議警方加強重要路段、路口的巡邏，排班不定時提高見警率，以收嚇阻效果。

警方則提醒，車輛行經交岔路口時，應做好速度管理，並依路權劃分優先順序，尤其雨天視線不佳，更應先行減速慢行，注意左右來車，做好行車「禮讓」才是保護自己和別人的最高準則。