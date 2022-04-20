教育部長潘文忠今天表示，新停課標準已公布，如果各縣市有進一步措施，要向學校明確說明，以避免造成亂象。（林志成攝）

校園疫情大爆發，目前已有19縣市的572所學校停課，教學也產生一些亂象。教育部長潘文忠今天指出，4月13日已公布新停課標準，如果各縣市有進一步措施，應該向所管轄的學校說明，以避免臨時停課或復課；至於確診或居隔老師的教學，學校可以請代理教師或合作教師來解決。

立法院教育及文化委員會今天審查《幼兒教育及照顧法》修正案，對於疫情造成大量學校停課所衍生的教學亂象，會前潘文忠接受媒體採訪時表示，4月13日公布的新停課標準，是採用精準、合宜的方式來匡列確診者及密切接觸者，以班級為單位，中小學有1／3或10班以上達停課標準，才進行全校性停課。

潘文忠表示，目前全國學校都依照這樣的標準來進行，但如果各縣市有進一步的措施，應該向所管轄的學校說明清楚，並釐清誤解，以避免學校臨時停課或復課，造成困擾。

全國高級中等學校教育產業工會昨天也指控，現在確診或被匡列居家隔離的老師仍要進行遠距教學，但學生在校實體上課，在沒有人管理的情況下，造成一些亂象。譬如學生在教室內玩手機、吃東西，甚或關掉老師遠距教學的生，上課效果很差。

潘文忠說，如果老師在居家隔離期間，身體沒有異狀，那就要進行遠距教學；如果身體不舒服，那學校可以請單科代理教師，讓居隔老師可以治療或充分休息。

居隔老師進行遠距教學，但學生卻在學校教室裡面，沒人管理，怎麼辦？潘文忠說，學校得依高級中等學校跨校選修或預修課程數位遠距教學實施要點，排定教師擔任數位遠距教學科目之合作教師，協助班級經營，維持有效教學。對於合作教師，學校則要支付鐘點費。