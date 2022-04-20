新冠肺炎疫情延燒，台灣近來單日本土確診數破千例，讓民眾人人自危，如今演藝圈也拉起警報，三立8點檔《一家團圓》女主角李燕，快篩及PCR檢驗結果都呈現陽性反應，CT值是22.16，目前僅有喉嚨不舒服的狀態，昨晚（19日）也開直播分享近況，雖然強調確診不可怕，但也無奈表示：「我從來沒想過會確診」。

李燕開直播分享近況，聽得出喉嚨不太舒服，但氣色仍相當不錯，她表示之前快篩都是陰性，沒想到前天竟呈現陽性反應，為了避免傳染給更多人，立刻跟製作單位請假回家，隔天一早便打到1922詢問相關事項，確認可以自行開車前往，只是車子要停在醫院外，接著戴好口罩到急診室外等，會有護理人員替她做採檢，她也分享過程：「一樣是很長的棉花棒插鼻孔，但我們自己快篩都太溫柔了，其實有點到咽喉，稍微有點不適，但3-5秒很快就過了」。

李燕透露下午3、4點就收到採檢陽性的訊息，醫生也親自致電告知CT值是22.16，接著強調確診並不恐怖，像自己仍是活碰亂跳的狀況，唯一不舒服的期間是在快篩兩條線前，接著表示症狀是重感冒的10倍，包括鼻水倒流、喉嚨痛、體溫較高，但不舒服狀況已經好很多，不過讓她疑惑的是為何沒太嚴重症狀時，採檢才是陽性反應。

在確診這段時間，李燕接到很多關切電話，也開直播要大家別擔心，她表示追溯期是確診前4天，那段期間不是在家就是在拍戲，讓她坦言對劇組同仁感到抱歉，接著再三強調：「我真的很OK，確診了真的不要擔心，一定要打3劑疫苗」。

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