「入關博物館」融入自然生態與藝術美學，從全球上萬件參賽作品中脫穎而出。（參山國家風景區管理處提供／盧金足台中傳真

交通部觀光局將參山國家風景區谷關遊客中心改造為「入關博物館」，融入自然生態與藝術美學，榮獲美國繆斯設計大獎「景觀類」銀獎。（參山國家風景區管理處提供／盧金足台中傳真）

「入關博物館」融入自然生態與藝術美學，從全球上萬件參賽作品中脫穎而出。（參山國家風景區管理處提供／盧金足台中傳真）

台灣觀光美景再度站上國際舞台！交通部觀光局將參山國家風景區谷關遊客中心改造為「入關博物館」，融入自然生態與藝術美學，榮獲美國繆斯設計大獎「景觀類」銀獎，評審驚艷博物館主題「溫泉之旅」、「植物和野生動物」、「聲音圖書館」等規畫內容，明確向國際觀眾介紹台灣的溫泉地區及定義特徵，從全球上萬件參賽作品中脫穎而出。

參山國家風景區管理處長曹忠猷指出，谷關地區擁有獨特的「山．嵐．霧」美景，生態山林資源豐富，溫泉美食與原民文化也都有其獨特性及吸引力。觀光局「PLUS 19 台灣溫泉鄉」計畫將谷關建置為示範點，去年由知名策展人許哲煜、陳宣誠與鄒駿昇歷時半年重新規畫改造遊客中心為入關博物館。

「導入藝術美學、梳理觀光資源脈絡」，曹忠猷強調，經重新設計創作周邊動線、指標，內部多了讓親子遊客閱讀繪本、童書的休憩空間，發掘谷關溫泉區在地生態資源特色，重塑遊客中心內部空間與周邊步道軟硬體設施。

曹忠猷指出，美國繆斯設計大獎由國際獎項協會舉辦的國際設計比賽，分為建築、室內、景觀、家具設計等十大組別，經評選最終僅有具備頂尖美感與概念的作品獲獎。

台灣的溫泉區帶來新的視覺視角等優勢，獲評審青睞，認為谷關入關博物館能夠明確向國際觀眾介紹台灣的溫泉地區及定義特徵，設計理念不僅顛覆傳統公眾觀念，創造清新的風格且識別度高，對促進谷關山城地區觀光旅遊有莫大助益。

參山處為推廣入關博物館，遊客住宿谷關地區溫泉飯店有機會獲得絹印文青包體驗券，可以到入關博物館親手絹印限量文青包帶回家。

現在配合國旅券至參山嚴選的湯旅飯店消費，每筆消費就可享有500元折扣，歡迎遊客把握機會享受谷關優質泡湯之旅，參觀榮獲國際設計大獎的入關博物館。