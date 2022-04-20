在連假放完的第一天，歐股周二跌到近兩周低點。債券殖利率不斷上升、烏克蘭戰事的惡化、一批即將到來的財報季，都讓投資人感到不安；另外儘管油價暴跌，能源股表現卻走高。

周二泛歐Stoxx 600指數收跌3.54點或0.77%，為456.28點，盤中一度重挫1.46%。防禦性板塊例如醫療股、日常消費品股領跌。主要地區的股市都下跌，德股跌0.07%，英股跌0.2%，法股跌0.83%。

儘管油價跌5%，能源股卻上漲0.5%。華爾街股市則在企業財報推動下，開盤強勁。

TS Lombard策略師Andrea Cicione說，市場對上升的殖利率感到擔憂。由於市場預期歐洲和美國將收緊貨幣政策，債券殖利率在周二飆升。

法國的道爾達能源(Total)、英國的BP、荷蘭殼牌(Shell)為歐股上漲最多的股票，上漲在0.4%至1.6%之間。

Cicione認為，能源被視為是有價值的，所以當債息飆升之時，能源股表現跑贏大盤，因為相對於其它產業例如非必須消費品等，能源股股價仍較低。

另外美國石油公司Halliburton財報的獲利樂觀表現，也提升了自己和其它同業的股價表現。

此外，由於俄羅斯持續對烏克蘭發動戰爭，國際化幣基金(IMF)和世界銀行下調全球經濟成長接近1個百分點。

周二公布民調顯示，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)在4月24日的總統競選中，目前擴大了領先優勢。

歐企至今公布的財報為好壞參半，本周的注意焦點為雅高酒店(Accor)和化妝品集團萊雅(L'Oreal)。

根據Refinitiv數據，歐股的成分股企業第一季獲利預計年增24.7%。

法國再保險商Sor表示，預計將計入烏克蘭戰爭的相關索賠要求，隨後Sor股價跌5.2%。

波蘭電子遊戲製造商CD Projekt跌10%；該公司又一款遊戲延後推出，讓全年獲利前景蒙上陰影。