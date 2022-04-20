國內出現首例兒童新冠肺炎2歲重症患者確診死亡後，兒童接種疫苗議題引發熱議，ACIP今天下午將開會討論是否接種疫苗。ACIP召集人李秉穎表示，依美國兒科醫學會統計，兒童染疫死亡率為萬分之一，雖然比成人染疫死亡率2.3%低，但許多案例累積後，藉會變成具體的數字，而兒童死亡人數不會破百，但會有幾十個，因此社區大規模流行的時候，兒童也必須受到保護。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)召集人李秉穎指出，感染Omicron之所以99%以上都是輕症，是因接種疫苗，但兒童沒打，不會完全輕症，反而會出現較像原始病毒株的重症表現，而美國兒科資料顯示，大規模社區感染時兒童死亡率為萬分之一，台灣本土已社區流行，病毒在兒童身上擴散快速，即使目前案例不多，仍需要打疫苗預防重症。

李秉穎今接受廣播節目「新聞放鞭炮」訪問指出，依美國兒科醫學會統計，兒童染疫死亡率為萬分之一，雖然比成人染疫死亡率2.3%低，但許多案例累積後，藉會變成具體的數字，而兒童死亡人數不會破百，但會有幾十個，因此社區大規模流行的時候，兒童也必須受到保護。

李秉穎表示，過去發現年紀比較小的孩子，病毒擴散較快，如腸病毒的患者都是小孩為主，可能與大人有免疫力有關；因此，有疫苗時還是應考慮要打，疫苗接種政策都要考量利弊，「兒童都是寶貝，一但引起死亡，就應考慮。」

但是否打了就不會死亡？李秉穎表示，「這是機率問題」，依美國兒科醫學會統計，兒童染疫死亡率為萬分之一，雖然比成人染疫死亡率2.3%低，但許多案例累積後，藉會變成具體的數字，而兒童死亡人數不會破百，但會有幾十個，因此社區大規模流行的時候，兒童也必須打疫苗受到保護。

由於新北市男童發病太猛烈，有其他專家懷疑，是不是同時感染其他病毒所致。但李秉穎說，這應該還是新冠病毒引起的，因腦炎、敗血性休克等病情，於一天內急速惡化，雖然臨床上不常見，但也不少見，就他所知，此名男童進行過其他病毒的核酸檢驗，結果都是陰性，唯獨新冠病毒是陽性，因此是新冠病毒引起的猛爆性腦炎，原因可能是病毒容易擴散，但真正的原因不明。

至於兒童該打何種疫苗？李秉穎表示，現在輝瑞BNT兒童疫苗是10微克，是成人的1/3，劑量有就是擔心小孩打了之後不良反應太大，但犧牲部分保護力，「你就不能預期會有特別好的效果」。至於莫德納疫苗效果不會比輝瑞BNT差，「不知道為何大家那麼討厭莫德納」。

李秉穎認為，最適合小孩的疫苗應該是蛋白質疫苗，副作用低，可以全劑量給小孩施打，例如諾娃瓦克很適合，但小孩的臨床試驗仍在進行中。

李秉穎表示，先前國內防疫控制的很好，沒有社區流行會導致小孩感染病毒，機會就很少，「現在不一樣，現在是社區流行」。他認為小孩最好的疫苗還是蛋白疫苗，不管是高端還是諾娃瓦克，因為沒有不良反應。

李秉穎強調，omicron之所以輕症為主，是因為打疫苗有免疫力，兒童沒有打疫苗，不會完全輕症，會有類似原始病毒株重症表現，並建議，未來沒辦法打疫苗的小孩，停課標準應該要比有打疫苗的嚴格一點。

對於接下來防疫，李秉穎表示，若發生每天一百萬人確診，都是輕症的話，醫療量能還能承受，但若開始蔓延到長者、兒童，尤其是安養機構，恐怕重症比例就會提高，需要緊急應變，包含兒童負壓隔離病房都要提升，否則就會不夠用。