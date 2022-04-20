一名幼教女老師，今（20日）凌晨在便利商店目擊3歲男童赤腳哭泣，年輕媽媽與2名友人在旁冷眼冷語，讓她忍不住上前了解狀況，才知道媽媽聽信算命，認為兒子長大後會成為殺人犯，她進而向3人分享過往育兒的觀念與經驗，文章曝光後引起大批網友感嘆教育的重要性，大讚女老師做了一件善事。

這名幼教女老師在臉書社團《爆廢公社》發文，稱今日凌晨2時許，她去住處附近的便利商店買零食，目擊3名約20出頭的年輕女子正在教訓一名3歲男童，男童赤腳哭泣，其中一名女子還拿著保鮮膜的紙捲打男童屁股，讓她嚇得衝上前表明身分並調停。

女老師說，其中一名女子是男童媽媽，稱小孩調皮不受管教才暴力教育，赤腳則是男童不喜歡穿鞋。她推測這名媽媽許是不知如何與孩子溝通，便發揮所長，再次蹲下向男童說，「弟弟啊，老師告訴你，我們人類每一個人都是需要穿鞋子的，你看大家都有穿鞋子喔，只有動物們是不用穿鞋子的，例如：小貓小狗小豬，你要當一個人還是要當小動物呢？」男童聽完口齒清晰地回應：「我要當人」，才順利讓他穿上鞋。

女老師續說，她後來與3位女生在超商外談話，發現3名女生其實十分疼惜男童，只是不曉得溝通的方法，甚至其中一名女生說，先前算命師說男童長大會成殺人犯，讓她相當震怒，向3人分享一個觀念，「如果你們以後想要孩子成為怎麼樣的人，他們就會變成你所期望的人」，一切端看教育方式。

女老師最後說，她建議媽媽可以將男童送去托兒機構過團體生活，除了孩子會互相模仿，老師也會教導規矩，再怎麼樣都比獨自在家中跟著大人來得適當，每位家長都是做中學，希望這位媽媽能夠給孩子一個機會，也給自己一次機會。

文章曝光短短5小時，引起逾2萬位網友按讚，不少網友看了為之動容，紛紛留言表示，「真的好感動，謝謝妳，希望媽媽真的能聽進去」、「妳的熱心，救了一個人也是救了一個家」、「這社會有你這樣的好人，衷心感謝您的付出」、「你好善良」。