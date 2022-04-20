不少網紅開團賣球鞋，但有網友收到產品後，發現材質和以前的不一樣，因此質疑是否是假貨。隨後多位網紅也陸續發文道歉，引起網友們熱議，不少人認為如果真的有假，那團購主應該也有錯；但也有人同情地說，這些網紅感覺也都是被害者啊！

一名網友日前在Dcard上發文表示，前陣子有好多網美紛紛開團賣球鞋，當時覺得很怪所以沒有跟風買，結果真的出事了。有網友收到鞋子後發現品質不佳，與過去在專櫃買的鞋子差很多。仔細一查才發現，原來這個與許多網美們合作的廠商，過去曾被爆出賣假鞋的風波。

原PO指出，這些網紅的追蹤人數都很驚人，好幾個甚至有超過10萬粉絲追蹤，想必跟團的人數不會太少，建議有買的人可以去驗一下鞋子的真偽。

另也有網友整理出此次開團購的網美名單，其中涉及的人超多，至少有上百人。其中包括辣模Angelina陳怡安、《大學生了沒》泰拉、「華航林依晨」Ivy、網紅大饅、空服員網紅葛芮絲以及Youtube黃小米等人，不少網紅都直接發道歉聲明，甚至還有人連檢驗鞋子真偽的錢，也都要全額退給消費者，引起網友熱烈討論。

貼文引起網友討論，「哇靠原來之前有賣過假貨，我這樣是被當盤子了嗎？」、「真的超多網紅開團，然後我就買了一雙」、「也跟網紅團購買了在開始煩惱要去哪裡驗鞋了」、「假設真的是假貨，團購主也要負責吧」、「粉絲也是因為喜歡網紅相信網紅才買的，如果粉絲買到假鞋，就只能摸摸鼻子嗎？」

另也有網友替網紅緩頰說，他們不是故意的，甚至跟消費者一樣都是受害者。「記得團購有簽約保證是正貨，就是這樣她才會開」、「輔仁大學如果有簽約，她也是受害者，也可拿出當初簽的合約，一切照法律走，只要有證據就不用怕被火燒到了」。