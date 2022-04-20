毒理學專家招名威18日曾表示，台灣要達到與病毒共存，依照南韓的經驗至少要120天的時間，他昨日再度發文指出，南韓有4點和台灣相似，包括我們都是黃種人、疫苗覆蓋率達85%、未施打疫苗族群佔總人群15%、主要疫苗為AZ、莫德納及輝瑞／BNT、疫情剛爆發也是單日1000至2000人確診，他建議在這120天內，還未打疫苗的族群趕快施打，少接觸人群、高風險族群不要出門，才能將傷害降到最低。

招名威昨（19）日於個人臉書粉專說，「接下來的120天很重要。」他拿南韓與台灣比較，如我們都是黃種人、疫苗覆蓋率也都達85%，未施打疫苗族群佔總人口的15%、疫苗的品牌也都以AZ、莫德納及BNT為主，及疫情大爆發初期，單日確診人數也都是1000至2000人左右。

招名威分析，南韓新冠疫情在1月中開始全面失守，確診數呈指數上升，每天破萬人確診，3月16日更達到染疫人數高峰，單日多達62萬人確診，南韓僅兩個月就達到高峰，4月17日降到單日4萬多，估計再一個月才能回到單日千例的狀況。

招名威說，南韓與病毒共存、放寬防疫政策至今，共有1600萬人確診，佔總人口人數的三成，台灣現在剛好在Omicron爆發初期，要達到像南韓與病毒共存狀態，也就是從疫情大規模擴散到回歸現在的單日千例，至少要4個月，差不多120天。

招名威表示，看南韓的防疫模式，台灣現在確實也步入「與病毒共存」的軌道，只是令人擔心的還是重症和死亡人數，他建議在這段時間，把疫苗打好打滿、少接觸人群，所有課程儘量維持線上，高風險族群不要出門，才能將傷害降到最低。