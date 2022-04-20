烏俄戰爭持續延燒中，讓不少人在一開始也擔心台海戰火一觸即發，今(21日)有網友在PTT八卦版以「開戰了嗎？」為題，分享早上看華視新聞時被下方的快訊嚇到，內容竟是「新北市遭共軍導彈擊中」、「台北港艦艇爆炸 設施 船渤損毀」等，讓他一度以為台灣也掀戰火，對此，華視已經正式回應是誤植，鄭重向外界致歉。

PTT網友稍早在八卦版打趣發問，指出一早邊上廁所邊看新聞，突然發現華視的跑馬燈快訊超驚人，竟是台灣似乎已經開始被共軍攻擊，「是我還活在平行世界嗎？有沒有怎麼突然開戰的八卦？」，而看截圖可見快訊寫著「板橋車站疑似遭敵特攻縱火及施放爆裂物 無人傷亡」、「新北市泰山發生7 地震深度10公里的地震」、「戰爭有爆發之虞 新北市政府開設聯合應變指揮管制中心」等。

民眾發現華視快訊有誤，截圖上網發問。（圖／翻攝自PTT）

對此，網友回應：「新聞這樣亂七八糟」、「出這種包很誇張啦，電視台都沒人發現？？」、「小編又要被推出來死了」、「沒救了，這種造謠程度還有人在那裡笑」、「華視是不是準備好戰爭的稿子了」。

華視已發聲明致歉。（圖／翻攝自華視新聞 CH52 Youtube）

對此，有民眾求證新北市，才知道是烏龍消息，只是消防局的防災演練，而華視也在Youtube頻道置頂回應：「更正啟事：華視新聞台昨日配合新北市消防局錄製防災影片，今晨因後製人員快訊路徑設定錯誤，誤植昨日防災演習之戰爭與防災快訊，請民眾不需恐慌，特此澄清、道歉！」

對此，華視稍早發表道歉聲明：華視新聞於4月20日七點晨間新聞，因相關工作人員誤將新聞快訊內容誤植為由新北消防局委託提供之防災演練訊息文字，該防災影片系於昨日由新北消防局委託華視錄製。此嚴重疏失造成社會大眾恐慌及相關單位困擾，華視在此鄭重道歉。

第一時間除主播緊急向觀眾澄清並致歉外，華視並於各頻道以快訊方式跑馬並澄清道歉，華視亦同步展開內部疏失調查，也將於今日緊急召開自律委員會，檢討此重大疏失並嚴懲相關工作人員。華視新聞身為公廣媒體，不容許此等錯失，再次鄭重向社會大眾致歉。