事隔13年新光金再次進行海外GDR募資。新光金控以現增普通股參與發行海外存託憑證（GDR），19日深夜完成訂價，GDR每單位8.15美元對25股新光金普通股，相當每股新台幣9.52元發行，對應19日新光金收盤價10.35元，此次發行GDR折價幅度8.02％，比起2009年發GDR折價9.9％要佳。

新光金這次共以12.28億新股參與發行GDR，加上員工認股，合計發行12.77億股，共募得新台幣121.66億元，將用來增資子公司新光人壽與新光銀行，強化資本結構，這次新光金GDR是在盧森堡發行，本周五（22日）正式發行，對原股東股權稀釋度8.2％。

至市場極關注的新光金提議成立合併專案小組，研究與台新金控合併的可能性，19日新光金公告獨董對審計委員會決議事項表示保留意見，即針對新光金與台新金合併可行性組成專案小組，進行合併評估一案，獨董們認為這是公司重要議題，應謹慎處理使程序完備，所以三位獨董一致同意送董事會討論。

而新光金19日下午董事會亦有針對成立合併評估專案小組進行討論，但新光金發言體系表示，討論結果「未達應公告標準」。據新光金內部透露，應是董事間未能完全達成共識，傾向「從長計議」，建議新光金大股東吳東進及台新金董事長吳東亮兩人應先有初步意向及共識，才比較好推動，也評估從新光金下一屆董事，即2023年6月會改選出新董事會成員時，再評估成立合併小組等事宜。

也就是此案吵得沸沸揚揚，結果目前又不了了之，暫時無結論，有可能是新光金大股東吳東進、其女兒新光金總經理吳欣儒及其他子女，目前都不是新光金董事，無法表達意見，新光金與台新金雙方亦尚未正式接觸，僅新光金一方提案，新光金內部也尚未有共識，所以傾向最長計議，交給明年改選的新一屆董事來推動。

新光金前一次發行GDR是在2009年，金融海嘯爆發後，第一家發行GDR募資的金控，當時發10.5億新股參與，每單位GDR以8.91美元發行，相當於每股普通股11.71元，在2009年7月22日訂價，當時新光金股價13元，折價率9.9％，共募得3.75億美元（約合當時新台幣123.3億元），資金全數增資新壽，要將資本適足率（RBC）拉上200％。

這次新光金GDR是在19日晚間訂價8.15美元，折合普通股每股9.52元，折價率比13年前好，僅8.02％。但僅管新光金最近有併購話題，但發行價格並沒有13年前高。