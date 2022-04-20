台積電營運組織資深副總經理秦永沛19日申讓2000張台積電持股，贈與妻子陳靜蘭，以台積電19日收盤價新台幣565元計算，市值達11.3億元。轉讓後秦永沛仍持有4920張台積電股票，市值達27.79億元。

秦永沛為台積電營運組織資深副總經理。秦先生於1987年台積電甫成立時即加入公司。2016年晉升為資深副總經理之前，曾任營運組織產品發展副總經理。在此之前，曾任台積電先進技術事業副總經理，共同負責台積電先進技術和12吋晶圓廠區的營運。

秦永沛在其職涯中為台積電的產品開發貢獻深遠。1997年至1998年間擔任晶圓一廠廠長，並在此後持續支援所有新一代先進技術，包含28奈米、16奈米與7奈米製程的良率提升。秦永沛同時也負責22奈米與12奈米的製程技術，以及射頻製程、高壓製程和影像感測器等特殊製程技術的研發，率先開發了台積公司的黃金集成電路通用模擬程序模型（Golden Spice Modeling）和製造設計方案。

秦永沛在加入台積電之前，曾任職於工業技術研究院電子所，畢業於國立成功大學電機工程學系並取得學士與碩士學位。