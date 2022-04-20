證交所最新統計，3月底集中市場定期存股總額增加至65.18億元、單月增幅74%，再寫歷史新高，是2017年1月開始定期定額存股以來最大量與最高單月增幅，永豐投信指出，存股最重要就是買進並持有的策略，熱門的存股標的也反應各公司重視股利配發、及股利配發穩定等特性，永豐投信建議，符合存股概念條件的標的個股或ETF，投資人可採取回檔分批買進、或定期定額投資。

近期股價修正，推升存股族最愛的金融股殖利率上揚，永豐投信即將在5月9日募集的永豐台灣優選入息存股ETF(00907)，是首檔俱備存股概念的台股ETF，指數原始編製金融股、傳產股權重相當，永豐投信指出，3月份美台啟動升息循環，民眾面臨通膨壓力，過往在升息啟動短中長期的產業指數表現觀察，金融股在貨幣緊縮啟動後有相對較好的表現，此外，民生必需傳產股表現也有較大機會抵禦物價漲幅。

貨幣政策轉向，令金融市場發生轉變，估值合理性成為投資關鍵指標，在貨幣寬鬆環境中表現較為溫吞的金融與傳產類股，2000年以來，在貨幣緊縮、升息循階段反倒有好表現，根據資料庫統計，傳金指數在升息後一年平均傳金指數表現與正報酬機率高，有機會勝過電子指數表現，過往升息後半年至一年，傳金指數正報酬機率高達八成，平均漲幅則約3%~9%。

永豐優息存股ETF主要追蹤臺灣指數公司編製「特選臺灣優選入息存股指數」，該指數特色聚焦穩定配息與具備存股概念之優質金融、傳產類股，指數選取與景氣循環民生必需相關產業，經流動性條件篩選後，依市值、每股盈餘、配發股利等條件，精選30檔成份股，作為存股概念標的。