新北市中和一名2歲男童成為國內首例兒童重症，不幸於4/19凌晨病逝，收治男童的雙和醫院表示，病童到院時意識不清、高燒，院方當下執行緊急插管，隨即送至負壓加護病房進行搶救，病程快速且症狀罕見，最後仍因併發敗血症、腦幹腦炎而過世。

2歲男童成為新冠最年輕死亡案例，瞬間引發家長恐慌，醫院急診室也擠爆人潮。中國醫藥大學新竹附設醫院感染科主任張凱音說，「重症新聞出來之後，病房就爆了，許多父母發現孩子發燒就趕緊送急診，還有一些家長打電話到衛生局，明明孩子活動力都很好，只因為家長表示很擔心，衛生局還是叫救護車送到醫院來。」

「這就是徹底沒分流的狀態！」張凱音說，現在醫院裡擠滿輕症病人，例如隔離病房就滿滿都是發燒孩童，而他們只需要退燒藥而已。張凱音說，可以理解父母現在的擔心，但輕重症若是沒有好好分流，不但讓救護人員一直暴露在風險之中、病人也無法好好休息。

更重要的是，如果這樣的情況再持續1~2周，就會馬上看到醫療資源失衡的情形，最嚴重的情形就是「重症個案會死在外面」，因為根本擠不進醫院、也沒有病床。

再加上醫護人員也疲於奔命，張凱音以自己為例，這幾天她常常都是忙到清晨4點才能回家休息，「真不知哪一天會累倒！」張凱音認為關鍵在於遠端視訊診療沒有徹底執行。

根據指揮中心4/11公布的確診病例居家照護原則，確診病例可透過「健康益友APP」進行門診視訊診療預約，確診者所屬縣市政府也要指定責任醫院，劃定責任分區，提供確診者門診視訊診療與關懷服務。「但許多縣市仍然還沒開始，才會導致輕重症無法分流。」張凱音說。

何時該趕緊帶孩子到醫院？張凱音認為活動力最重要，尤其是服用過退燒藥後，若活動力依舊不佳，就要提高警覺。此外，血氧濃度、尿量也都是觀察重點，血氧濃度太低、尿量太少，也都要注意。「如果能搭配遠端視訊診療，由專業醫護人員幫忙辨別，就能更加精準分流輕重症，才能保留醫療量能。」

小兒感染科醫師黃瑽寧則提醒，不論是新冠病毒，或是其他會造成發燒的病毒感染，送急診的4時機是「精神不佳」、「嘔吐不止」、「頻頻氣喘」、「疼痛難耐」。而感染新冠病毒的孩子，若屬於1歲以下的高風險族群，或是已經發燒2天以上，目前也建議積極就醫。