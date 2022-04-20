高雄旗津一名古姓男子今年3月才因潛入資源回收場竊取古玩、電線及龍銀等物遭警方查獲，沒想到賊性不改，近日再度潛入民宅竊取屋內現金，因竊賊禿頭特徵明顯，警方調閱監視器及日前新聞畫面比對，很快就鎖定古姓男子涉案。承辦員警劉育賢於19日早上下班後到超商繳費，在返家路上眼尖的認出古男，立即通知所內同仁到場帶回釐清，經出示遭竊民眾住家監視器影像才突破古男心房，訊後依加重竊盜罪嫌送辦。

高雄旗津一名古姓男子今年3月才因潛入資源回收場竊取古玩、電線及龍銀等物遭警方查獲，沒想到賊性不改，近日再度潛入民宅竊取屋內現金，因竊賊禿頭特徵明顯，警方調閱監視器及日前新聞畫面比對，很快就鎖定古姓男子涉案。(高佩琦翻攝)

鼓山分局旗津分駐所於18日獲報，轄區有民宅遭人潛入行竊，損失現金約新臺幣數萬元，所長郭誌遠立即指示成立專案小組進行查緝。監視器畫面一調出，專案小組成員對這名男子感到都似曾相識，卻又說不出嫌犯身分，此時郭所長想到3月份旗津中洲所亦曾查獲一名男子潛入資源回收廠行竊，立即調閱相關畫面比對，果然BINGO為同一犯嫌！因古男居無定所，郭所長要求同仁針對古男特徵加強查緝。

旗津所警員劉育賢於19日早上8點下班後，到附近超商繳交電話費，回程眼尖在廟前路上發現古男身影，因古男禿髮、身材纖細的特徵明顯，ㄧ眼即被認出，劉員立即通知所內同仁到場協助，雖然古男矢口否認行竊，但在員警出示監視器影像後立即啞口無言。初步了解，古男因無固定工作才會鋌而走險，竊得的財物早已花到只剩下零錢，但萬萬沒想到自己因為行竊上過新聞反而被警方鎖定。

此案偵破後，也讓當地振興里里長黃見益在臉書大讚警方破案超有效率，在24小時內即逮獲職業竊嫌！同時感謝盡責、盡心、盡力的人民保母。鼓山分局長蔡鴻文呼籲，民眾家中貴重物品可以寄放銀行保險箱，或放置在隱密處，金融機構的印章、存摺分開放，以減少損失，外出時或就寢前，也要檢查門窗並上鎖，避免宵小有機可趁侵入行竊。