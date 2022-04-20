根據環保署監測資料及氣象局資料顯示，今(20)日東北風挾帶境外污染物往南移動，高雄位於下風處，整體風速弱，污染源容易積累，環保局已於昨（19）日夜間提前啟動應變機制，通報轄內大型污染源減排降載，並持續執行相關應變措施。

環保局表示，自昨(19)日境外污染物移入起，持續關注空品變化，於前(18)日下午起，連續兩日提前通報轄內各大業者持續配合減少污染排放，共同減緩空氣品質惡化，而今(20)早受清晨薄霧，濕度偏高，垂直擴散條件差加上弱北風，將整體PM2.5污染往南累積，導致今日南部縣市空氣品質較差。

今(20)日環保局持續加強應變作為，透過固、移、逸三面向應變措施，最大化減緩市區空品惡化，固定源包含：持續要求大型工廠、汽電共生廠、電弧爐廠等提昇防制效率、降載減排；以及加強林園、小港等大型污染源稽查，確認正常操作；並利用連續自動監測設施，24小時監控工廠污染物排放濃度，杜絕異常排放；加強大寮區污染源稽巡查，減少污染逸散源。

此外，環保局同時橫向聯繫，立即通報各區公所、各學校、各衛生所及各照護機構等，彈性調整課程活動及落實相關防護措施；透過高市轄下5家有線電視每小時2次執行跑馬訊息；7家公車業者配合執行應變措施；高捷車站跑馬燈宣導注意空品不良並適時防護；相關局處將依防制措施管制要領應變，配合執行應變措施，保障市民健康。

環保局呼籲市民朋友，在空品不佳期間，減少戶外活動，外出民眾應配戴口罩，家中若有敏感族群、幼童及年長者，更需注意健康狀況，同時儘量使用大眾運輸工具，減少污染排放，做好個人防護。(記者 賴奕熏報導)