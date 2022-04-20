如果為了身體健康而選擇「素食」後，身體各種指數像是血壓、血糖、血脂都沒有改善，甚至體重不減反增，就要認真檢視吃進的東西，務必揪出飲食地雷。營養師表示，吃素越吃越胖的主要原因，大多是因為營養失衡，像是攝取過多非優質蛋白質、脂肪酸不平衡；還有為了飲食口感，料理反而重鹹、重甜、重油。此外，常見的素料看似清淡，但常暗藏超熱量高與過多加工過程，都是吃素陷阱。

●小小麵輪熱量飆破500卡 過半都是脂肪

營養師高敏敏指出，素料大多經由多次加工而成， 原料雖然多從黃豆、蒟蒻、穀類澱粉等而來，但再加工後就導致熱量提升，往往就是吃素越吃越胖的關鍵地雷。

以常見的滷味食材麵輪為例，高敏敏強調，「假設以一天能吃2000kcal的成人來說，最多只能吃400-600kcal的油脂，大約就是44.4-66.6g的油脂，但麵輪每100g的脂肪就高達40.5g，等於超過一天能攝取的油脂量。」如果吃了麵輪再加上其他素料，一餐熱量絕對破表。

●營養失衡反成身體負擔

多吃蔬食少吃紅肉，是眾多養生飲食法推薦的主軸，但前提是必須攝取到足量優質蛋白質。高敏敏解釋，「蛋白質是身體主原料，若吃素沒有注意蛋白質間的搭配互補，胺基酸不全面的後果，就會讓身體無法健康運作！」

營養師建議，若想要健康吃素，可以這樣吃：

1.深色蔬菜＋菇藻：維生素更充足；

2.豆類＋穀類：蛋白質更均衡；

3.多原型、少加工：避免加工素肉食品；

4.多食材種類：增加獲取各營養素及植化素機會；

5.用油常變化：烹調油應視烹調方式交替使用，多以橄欖油等優質油品為主；

6.適量補充核果類：豐富油脂可以補充人體所需熱量，像是腰果、杏仁等核果類等。