鈴木誠也有近代「日職最強打者」之稱，他本季挾帶著這個名號加盟小熊，起初在春訓熱身賽表現不佳，但正式開季後卻一鳴驚人，最近的表現讓他獲選為國聯上周最佳球員，生涯初期立即得到肯定，也讓大家開始期待他與同胞大谷翔平的隔空對決，目前後者慢慢找回身手，本季日本雙打者相當爭氣。

Congratulations to @suzuki_seiya_sb, the NL Player of the Week! pic.twitter.com/DEyG2sb4JO — Chicago Cubs (@Cubs) April 18, 2022

鈴木誠也今年27歲，以日職最強打者名號挑戰大聯盟，首周就讓大家刮目相看，共出賽6場，17個打數有7安打、3轟，為球隊貢獻5分打點、選到5次四壞球保送，打擊率是可怕的.412，攻擊指數更高達1.604。若再加上這幾天的成績，他已經連續11場都有上壘，今天與光芒對決截至目前繳出1打數3保送。

鈴木誠也在3月31日與水手比賽敲出大聯盟首支安打，同時這還是一支2分打點全壘打，他在1好1壞時逮住對方紅中失投球，抓緊機會一棒揮向左外野，為小熊添下2分，首安(全壘打)隨之出爐。4月13日對海盜比賽大發威，轟出單場雙響炮，加入大谷翔平行列，成為史上第二位在生涯前4場比賽就敲出3轟日本球員！

4月18日對洛磯敲出本季第4轟，此戰他獲得兩次四壞保送，其中一次是敬遠四壞，看來大聯盟投手開始在提防這位強打。而他除打擊表現優異，選球功力也相當了得，小熊總教練羅斯(David Ross)對他讚譽有佳說：「他是擁有好眼力的優秀球員，對方不想和他對決，算他們聰明。」目前他打擊率為.414，有望繼續達到更高水平。