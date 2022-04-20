台北市新冠肺炎輕症患者20日起全數居家照護，在12個行政區成立「區級關懷中心」，除了弱勢照顧、心理諮商服務外，還有陪伴動物安置、甲級清潔廠商10天到府收運2次垃圾、提供電商平台資訊滿足生活所需物資。

台北市居家隔離人數超過9000人，副市長黃珊珊指出，把醫院負擔降到最低，還有把重心放在確診者照護，就是當下最重要的政策方向，目前在12行政區成立「區級關懷中心」，擔任各區的防疫應變中心。

黃珊珊表示，讓居家關懷去中心化，除了遠距辦公外，日後不論確診、居家隔離，北市防疫都不會因此癱瘓，區公所有各局處專員進駐，滿足民眾各項生活需求。

她說，包括社會局提供弱勢照顧、動保處陪伴動物安置、衛生局心理諮商、環保局垃圾清運、產發局負責生活物資需求、民政局發放關懷包、關懷中心則會關懷​患者健康，另外各區公所有10條專線服務居家檢疫、居家隔離、居家確診者。

黃珊珊強調，目前疫苗覆蓋率已經達7成5，大部分的人都會是輕症或無症狀，請大家保持冷靜，市府該做的就是讓大家安心養病，並提升急症通報送醫的反應速度，這場戰爭，才正要開始。​