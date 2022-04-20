新北2歲童染疫病逝，讓外界相當不捨，各界直指中央制定的通報流程有問題，讓有緊急就醫需求的民眾救助無門。中央流行疫情指揮中心昨天悄悄修訂相關規定，開放居家照護確診者及同住的居家隔離者，如需緊急就醫，可由親友接送或自行開車、騎車或步行前往醫院，但前提是「須經地方衛生局指示」，似乎沒有解決根本問題。

國內出現首例兒童新冠肺炎重症個案，為新北中和區2歲男童，搶救6天仍不治。家長痛心表示，因為孩童爸爸已確診，家人接受PCR採檢但尚未獲知結果，但兒子持續高燒，雖多次聯繫1922、新北衛生局及119仍無法送醫，經歷數小時才終於等到救護車。

新光醫院副院長洪子仁認為，現在單日才1千多例確診，就出現男童等不到救護車延誤就醫的訊息，將來若破萬例，叫不到救護車的案例會更加頻繁，是台灣走向與病毒共存的一大警訊。新北市長侯友宜也指出，希望中央調整相關就醫規範，尤其針對兒童就醫能有更好的解決方式。

指揮中心昨天悄悄修訂「COVID-19 確診個案分流收治與居家照護之醫療協助措施」，針對居家照護的確診個案及同住的居家隔離者的緊急就醫需求，以救護車為原則，地方衛生局規劃的防疫計程車、同住親友接送或自行步行、開／騎車前往為輔。

該項修訂被外界認為是「2歲童條款」。衛福部長陳時中今天在立院受訪對此指出，目前提供多重選擇，盡量提升行政效率。另外，指揮中心今天也將召集兒科相關學會召開會議，制定兒童急性症狀送醫指引。