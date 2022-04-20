新北中和2歲男童14日確診病情迅速惡化，短短6天就因併發敗血症與腦幹腦炎於昨（19）日死亡，成台灣首例，院方一度懷疑有其他病毒感染才引發腦炎，但胸腔內科重症醫師蘇一峰表示，香港最新研究發現，孩童染 OmicronBA.2變異株的死亡案例多為腦炎，且年齡集中在 5 歲以下。

蘇一峰今早在臉書指出，香港最新研究調查2022 年2月5日至28日感染OmicronBA.2變異株住院的11歲以下兒童狀況，當時香港正值Omicron BA.2大流行，研究期間有1147名11 歲以下兒童因感染Omicron住院，其中80.21%年齡在5歲以下，有4名兒童死亡。

蘇一峰說，4名死亡兒童中，有2名死因是腦炎引起的神經系統併發症；而1147名住院兒童中有171名出現神經系統併發症，最常見的是熱痙攣，發生率為11.6%。

蘇一峰指出，與過去Alpha、Delta等病毒株相比，Omicron BA.2感染導致更多兒童住院。昨天前感染科醫師林氏璧也在臉書表示，香港兒童確診死亡個案中，不少死因為腦炎，懷疑難道BA.2比較容易讓小朋友發生腦炎？「這在別的地方沒有看到過，這很奇怪。」