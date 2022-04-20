弘光文創系學生用東勢柿子發想創作文創品。（陳世宗攝）

弘光文創系學生用大甲溪發想，設計相關化石、動物圖鑑作品。（陳世宗攝）

弘光文創系學生結合露營與螢火蟲，設計相關商品。（陳世宗攝）

大甲溪是大台中的母親之河，孕育後代子孫代代相傳！弘光科技大學文化創意產業系畢展，今年選定大甲溪沿岸的東勢、石岡、新社3個地區，主題「山屾(發音譯深)」。學生發揮創意，把人文、歷史、產業，賦予新意開發出各式文創品，透過繪本、AR擴增實境創作，讓外界更認識「山屾」區。

弘光文創系今年畢展，分成文解、眾生、波動、山城四個部分總共19組，分別就產業、當地信仰、大自然生態、土地生活文化，學生從大三起開始選擇3個區域中感興趣特色進行田野調查及策畫；用不同觀點賦予新意，發揮創意進行文創商品設計及行銷規畫。

以水域為主題的「解溪渡」，以串聯石岡、東勢、新社的大甲溪為創作主題。學生劉瑩敏說，走訪東勢石角國小，發現校內竟成立台灣中北部第一間化石博物館，發想創作出兩本大甲溪流域的圖鑑式繪本；包含動物及化石，內容分別為天上飛、地上爬、水裡游總共36種動物及23種化石。

「白冷滺滺」以新社區白冷圳當創作主題。學生廖幸誼指出，當地民生用水、農作物栽種仰賴白冷圳，使用特殊的「倒虹吸管原理」，利用大氣壓力引進水源；白冷圳的歷史、921地震後的重建創作繪本，用新社盛產的香菇所繪製虛擬卡通人物，引領孩童更快進入故事中，認識自己家鄉。

東勢區出產筆柿、富有甜柿、次郎甜柿、平核無澀柿等，「柿予」這組與農會合作，設計兩種繪本介紹四種外觀、口感、形狀，利用柿子卡通人物及闖關遊戲方式呈現，農會觀看繪本後給予好評。學生呂詠潔說，她們設計的卡通人物有機會變成東勢軟埤坑休閒農業區的吉祥物，大家都很開心。