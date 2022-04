加拿大歌手小賈斯汀(Justin Bieber)16歲時,一首歌曲《Baby》在全球引起許多少女們的瘋迷,因此打響了他的名氣,與迪士尼童星席琳娜·戈梅茲分分合合,不少粉絲看好這對音樂圈的金童玉女,最後宣告感情破局,2018年宣布與模特兒海莉·鮑德溫訂婚,同年結婚。小賈斯汀結婚之後收起浪子形象,時常在社群平台放閃,近日出席音樂節更是為愛妻變身人肉凳子。

小賈斯汀年紀輕輕就憑著單曲《Baby》而爆紅,之後又陸續推出《Never Let You Go》、《Never Say Never》、《U Smile》等多首暢銷單曲紅遍全球,成為家喻戶曉的國際巨星,但人紅是非多,小賈斯汀後續也爆出不少吸毒、開性愛派對等醜聞,因此在2018年與當時只有21歲的海莉宣布登記結婚時,也受到不少酸民攻擊。但小賈斯汀為了證明自己對海莉的感情是真的,不僅舉辦豪華世紀婚禮,對外宣稱自己會為了海莉徹底改變,兩人之後也經常在社群媒體上放閃,讓小賈斯汀寵妻形象深植人心。

近日美國科切拉音樂節(英語:Coachella Valley Music and Arts Festival)重啟,該音樂節是全球規模最大的音樂節,前兩年因為新冠肺炎停辦,今年美國時間15日登場。Instagram網友分享在音樂節拍攝到的一幕,小賈斯汀和海莉在台下欣賞演出,由於該場地沒有設置座位,時間一長似乎有些累了,小賈斯汀靠在後方圍欄,將自己變成人形椅子,讓老婆海莉可以坐在自己大腿上看表演。畫面一出引發不少討論,不少網友誇小賈斯汀平衡力太好了,和老婆恩愛模樣羨煞旁人。