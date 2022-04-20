國民黨立委呂玉玲宣布參選桃園市長。(呂筱蟬攝)

國民黨立委呂玉玲20日上午召開記者會，正式宣布投入參選桃園市長，他的對手台北市議員羅智強，一早則是在臉書發文，指出這是一場君子之爭，也特別送了2個花籃到記者會表達祝福。對於是否有和黨主席朱立倫討論宣布參選之事，呂玉玲強調，媒體、地方和中央都多次點名她參選，會拿出客家女兒硬頸精神一步一腳印為桃園打拚。

對於羅智強堅持不退，媒體問及不管有沒有被黨提名，是否會參選到底？呂玉玲說，在地方努力了很久，也向很多人請益，鄉親給了很多支持與祝福，她是真正了解地方事務，在地方上做努力，現在唯一要做的事情就是繼續打拚爭取桃園市長提名。面對她仍處民調最後的弱勢，她則說，全國社會對她的批評與指教都會虛心接受，但她仍是有信心準備好了。

呂玉玲表示，正式宣布參選桃園市長，就會盡最大努力爭取提名，在地承擔勇敢出發就是她現在唯一的心境，而她的對手從來都不是國民黨，現在看到的是地方與中央必須要一起努力，尤其要爭取的是所有桃園鄉親的認同與信任，更要勇敢有自信的面對這場艱難選戰。她也說，知道宣布參選桃園市長之後，會有很多的攻擊與抹黑，但台灣需要的是正能量，會拿出客家女兒精神努力打拚，當選桃園市長後會在歷任市政基礎上，以效能的政府效力的團隊推動市政。

會中有桃園13區婦女會代表出席力挺外，也包含呂玉玲立法院同事立委費鴻泰、鄭麗文、李德維、曾銘宗、張育美等人出席力挺，大家都高舉雙手喊凍蒜，也說國民黨立院黨團會支持在地力量呂玉玲參選桃園市長。

而羅智強一早則是在臉書發文並附上花籃祝賀照片，指出這是一個好的開始，同時也希望國民黨有更多人願意投入這場君子之爭，相信大家的心是一致的，那就是「努力成為讓桃園更好的選項」。