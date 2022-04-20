俄烏戰爭持續近2個月，引發全球關注，傳出芬蘭和瑞典也可能加入北大西洋公約組織（NATO）。對此，擁有國防外交專業的國民黨智庫國家政策研究基金會國安組召集人、前立委林郁方表示，芬蘭、瑞典兩國會觀望戰事發展做決策，但歐洲素有「權力平衡」的概念，一旦俄羅斯崩潰，將會重演二戰後美國對歐洲經濟予取予求的悲劇，對歐洲並非好事。

林郁方20日接受香港媒體《中評社》訪問指出，芬蘭、瑞典兩國想必也在看戰爭進行，若俄軍表現真的很差，繼續傷亡慘重、後續武器接不上，這兩國就不會把俄羅斯放在眼裡；但若俄羅斯「下半場」表現很好，後續有贏面，這兩國就會猶豫不決，因為歐洲高度仰賴俄羅斯能源，畢竟天然氣用油管直接送過來，遠比用船運液化天然氣便宜、方便太多了。

林郁方分析，歐洲歷經幾世紀與幾場戰爭，已形成「權力平衡」概念，因為歐洲沒有哪個國家能統一歐洲，所以他們也習慣權力平衡的模式，他們看待俄國、美國也是看中雙方的「平衡」，故若俄羅斯崩潰，這種平衡被破壞了，對歐洲而言不見得是好事。

針對歐洲局勢，林郁方表示，東歐國家傾向讓美國更積極參與歐洲事務，並讓北約扮演更強烈角色，但西歐大國如義大利、德國、法國、荷蘭、盧森堡則不這麼認為，他們與俄羅斯距離較遠較有安全感，並希望與俄積極貿易。二戰後有段時間，美國貨品橫掃歐洲、打垮歐洲貨品市場，美國得對歐洲與取予求，為防單一勢力在歐洲稱霸，遂形成歐盟；如俄羅斯崩潰歐洲恐歷史重演，故對歐洲而言，俄羅斯被整個打趴也不好。