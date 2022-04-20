一名曾在早餐店工作的員工發文訴苦，因為店裡生意越來越好，所以老闆多聘一名人手幫忙，並以「多發一份薪資」為由，扣每個人3000元薪水，這讓大家相當憤怒，選擇集體離職，結果不到3個月，這家店就傳出頂讓的消息，讓許多網友看了大快人心。

原PO在臉書「靠北老闆/主管2.0」表示，老闆剛加盟時，他就在店裡當工讀生，每天做4小時，他都很努力工作，老闆因此將他轉為正職員工，月薪3萬元，月休4天，不過每天早上6點半就要到店裡備料，下班後要留下來收店到4點多，但薪水是從營業時間7點開始計算到下午3點，所以半小時的備料、1小時的打掃都不算薪水。

由於老闆給的薪水還可以，因此他就不計較備料時間和打掃時間，但店內生意越來越好，幾乎忙到沒時間上廁所，老闆決定多聘1名人手，幾個月後生意穩定了，老闆認為他們做久了，效率應該要提高，開始抱怨多聘一名員工導致多支出一筆薪資，決定3名員工各扣薪3000元，還說「你們每人每月少給3千，每月就多9千，一年就多賺10.8萬」，這讓3名員工忍無可忍，一個月後集體離職，開口提離職時老闆還很開心，完全不慰留，認為他之後可以找領2萬多的員工，省下不少。

原PO透露，結果他們離開後，工讀生嫌錢少，並拒絕白做工，不肯提早來備料，不僅品質下降，出餐速度也變超慢，因此客人漸漸流失。他說老闆上個月還打來，詢問他可否回去幫忙，但他認為老闆只能只能共苦不能共享，因此回絕了。

該名網友表示，事後還看到老闆PO文，開出100萬元轉讓店面，一天假日經過店門口，看到裡面用餐人數不到4人，不禁感嘆「以前這個時間店裡用餐20幾人坐滿滿，種什麼因得什麼果」。

貼文讓網友看了大快人心，紛紛表示「把員工當耗材，這下場很警世」、「這麼傻的老闆也真的不多見」、「想壓榨員工，又不給好處」、「舒服，種什麼因就得什麼果，這次勞工陣線得一分」、「看這個慣老闆的下場，整個就是爽」。