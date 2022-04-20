據中國人民銀行（大陸央行）官網消息，人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，2022年4月20日貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為3.7％，5年期以上LPR為4.6％，連續3個月維持不變。

上周，人民銀行等量續做1500億元（人民幣，下同）中期借貸便利（MLF），得標利率保持不變。業內認為，在MLF操作利率未變的背景下，本月1年期和5年期以上LPR報價保持不變，符合市場預期。

民生銀行首席研究員溫彬對人民網表示，LPR報價雖未變，但金融持續向實體經濟合理讓利，降低綜合融資成本。4月15日，人民銀行發布降準公告，有助於加大信貸投放力度，從「量」上加大金融供給力度。

溫彬並指，今年3月，新發放的企業貸款利率為4.37％，比上年12月低8個基點，從「價」上為實體經濟紓困。預計今後貸款利率將繼續保持穩中回落態勢，支援受疫情嚴重影響行業和中小微企業、個體工商戶等渡過難關，穩住經濟基本盤。