市長盧秀燕出席典禮時宣告，台中市將邁入5G智慧實驗城市。（張妍溱攝）

台中市逢甲大學號稱全台校園首座「5G智慧城市實驗室」20日開幕，與科技業者針對智慧型製造、交通、教學、工安與防救災等多項主題攜手合作、打造智慧城市；市長盧秀燕出席典禮時承諾，台中市將配合實驗室人才合作、生產、研發應用等，宣告台中市將邁入5G智慧實驗城市。

市長盧秀燕表示，水湳經貿園區內已成功試辦「自駕巴士」2.0計畫，將邁進3.0；市政府未來將協助實驗室，包括，防救災整合系統、智慧桿、國產5G專網基地台等等，一些智慧城市應用所需要的項目。

開幕儀式中，校長李秉乾指出，運用5G通訊環境發展未來產業應用服務系統，為下一世代重要發展趨勢，逢甲大學與帆宣系統科技在AI 人工智慧與IOT物聯網技術已逐漸成熟的條件下，雙方投入巨額硬軟體設備，架構室內、以及室外2組5G企業專網基地台與核心網設備。

李秉乾說，今年雙方將以「智慧製造」、「智慧交通」、「智慧教學」、「智慧工安」與「智慧防救災」等多項主題進行合作。室內場域以智慧製造研發為主；室外場域部分，則是將5G專網導入台灣目前防、救災系統。