網通大廠明泰科技(3380)今(20)日參與2022 Taipei AMPA「台北國際車用電子展」為期四天的展出，此次將展出短、中、長距及2D/3D雷達、全周影像行車輔助系統(Around View Monitor, AVM)，及先進駕駛輔助系統(Advanced Driver Assistance Systems, ADAS)等相關技術與產品。

明泰科技總經理林裕欽表示，明泰發展毫米波(mmWave)技術以來，已將雷達技術純熟發展並應用於車用、工業控制、安全監控等領域雷達感測技術，目前已成功量產24GHz、77GHz，以及79GHz頻段雷達，並將持續往高精準度、高繞射性能、高反射率、虛擬陣列型天線等軟體/影像雷達發展。

據ARTC研究顯示，現階段自動駕駛系統主要透過交互使用毫米波雷達、光達、攝影機等感測系統達成。但現有毫米波雷達系統無法判測俯仰角度，且清晰度不足，僅能逐區塊判定是否有車輛等物件，亦即盲區警示；光達雖可達到高清3D地圖建模，但安裝位置限制較大，光達鏡頭前方不能有任何遮蔽物，且價格高昂，易受天候影響，高強度光束波對人體影響較大，若直射眼睛易造成傷害，所以目前商用化最低；至於攝影機雖硬體成本較為低廉，但需要強大軟體團隊將影像進行AI訓練，故整體方案成本亦要價不菲，且最容易受到天候影響。明泰長期致力於車用通訊網路技術研發，掌握市場需求，為了彌補毫米波雷達、光達、攝影機之不足，明泰積極投入資源，開發目前最先進的4D影像雷達相關技術。

近年來，隨著車聯網技術創新及網路普及化，明泰透過多年研製通訊、天線、毫米波、雷達感測等相關技術，可以為客戶客製化開發4D影像雷達及車用通訊網路系統，真正達到感測通訊無縫銜接，使自駕車及車聯網不再昂貴不可及。同時，明泰也具備毫米波雷達自主開發及演算法技術能力之高度競爭優勢，可為客戶的場景調整客製化產品，並進一步結合雷達感測、網路攝影機及網路通訊技術，掌握車聯網未來發展商機。