20日亞洲早盤匯市交易時，弱勢日圓再度走低並貶破129價位，邁向重要關卡130。日本央行與財務大臣紛紛示警，日圓僅兩星期就貶了1成太快。同時，專家學者也預測，到日圓摔到130價位時，日本政府可能就不會再坐視不管。

這幾天，日本政府高層都對弱勢日圓近期走勢發表談話。首先是當地央行行長黑田東彥，雖然公開表態挺疲弱日圓，不過看到4月日圓每天貶不停之下，也坦承這樣下去日企很難規畫未來營運藍圖。

同時，財政大臣鈴木俊一在啟程美國去參加多國工業國峰會時，也不忘提醒日元兌美元屢創20年新低是弊多於利，除推升日本民眾生活成本外，進而波及到當地經濟成長。

目前外界正在猜測日本政府何時會出手阻貶？除了口頭干預外，其實中央還有多種工具以及方式避免日圓短期貶過頭，例如，直接大量買入日圓，賣出美元，以及間接透過政策，左右短期資本流入，改變外匯市場供需等。

首先來看日本的態度，經濟成長重度依賴出口的日本，為讓日企有競爭力，向來是阻升日圓，但不干預日圓走貶，除非短期大貶。因此，當地政府大動作出手並不多見，最近一次是發生在22年前左右。

1998年，亞洲爆發嚴重金融風暴，市場大量拋售日圓等重要亞洲貨幣，資本快速逃離當地。更早一次是在30年前，日本經濟泡沫化造成股市與房市大跌，外資也從日本狂撤資金。

其實，干預日圓走勢表面上看起來不難，但因為全球外匯市場愈來愈大，進場的成本不僅要有雄厚銀彈做後盾，且不一定會心想事成。因此，日本政府才先以口頭干涉，希望能有一些效果。

不過，部分日本國會議員卻認為，除非當地股匯債市，這3個金融市場同時出現大幅拋售現象，就是有點像外資瘋狂從一些新興市場撤資那樣，日本政府才會出手干預。

時任日本政府國際金融局局長，因曾經成功達成干預目標，故被紐約時報封為日圓先生的（木神）原英資說過，日圓一旦貶破重要關卡130，日本政府應該就會有動作。不過，阻貶要比阻升的困難度來得大。

簡單來說，阻升日圓時，日本政府的財務省會用財政方式發行短期票券，日圓匯價雖被拉抬，但大量日圓會遭拋售不讓其升值。另外，阻貶的話，日本外匯存底的美元部位將被釋出，再用來買入日圓好達到目的。

日本外匯存底有1.356兆美元，僅次於中國大陸為世界第2多，且主要結構都是美元。雖然金額規模不小，但如果每次日本政府要阻貶日圓時，都要透過釋出大量美元來買日圓，部位可能會很快就會縮減。同時，日圓的穩定性以及市場流動性將會受到挑戰。

還有，不是日本想要出手干預日圓走勢就可立馬去做，尤其與美元之間的匯價更是麻煩。首先，要先經過G7（7大工業國）默許，但非常不容易，因為美國向來反對政府出手干涉貨幣走向。

不過，無論是採取上列何種方式，對日本本身來說，財長握有匯價最後干涉決定權，然後交由當地央行後續執行。