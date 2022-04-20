廠務工程設備大廠帆宣(6196)受惠半導體大廠持續擴增產能，2022年首季合併營收創96.67億元次高，且截至3月底在手訂單再創600億元新高，為今明2年營運成長增添強勁動能。法人看好帆宣今年營收強勁成長達4成，帶動獲利跳增逾7成，有望順利賺逾1股本。

帆宣股價去年底觸及195元新高後震盪拉回，昨（19）日下探130元的5個月低點，今年以來跌幅達33.3％。今（20）日跌深回神，開高後上漲1.92％至132.5元，早盤維持約0.8％漲幅。不過，三大法人本周迄今仍偏空操作，合計賣超814張。

帆宣2022年3月自結合併營收34.89億元，月增達36.81％、年增達26.24％，創同期新高、歷史第四高。合計首季合併營收96.67億元，雖季減16％、仍年增9.66％，創同期新高、改寫歷史次高。

帆宣受惠晶圓代工大廠積極擴產，相關工程訂單需求持續暢旺，營運成長動能自2021年以來維持暢旺。由於半導體產業持續加碼投資、建廠需求續增，截至3月底在手訂單續增至600億元、再創歷史新高，今明2年營運展望樂觀。

而國際半導體產業協會（SEMI）看好今年全球晶圓廠設備支出將年增18％、再創1070億美元新高。投顧法人看好帆宣今年平均在手訂單可維持450～500億元高檔，帶動營收持續躍增近4成、再創歷史新高。

雖然投顧法人認為，帆宣因認列未反應成本增加的舊訂單，將壓抑毛利率提升動能，仍看好今年營收規模大增，將帶動獲利跳增逾7成、每股盈餘（EPS）估約13.6元，順利賺逾1股本。基於目前評價已屬合理水準，給予「區間操作」評等、目標價180元。

帆宣2021年合併營收創344.58億元新高、年增達37.18％，歸屬母公司稅後淨利15.47億元、年增達69.36％，每股盈餘（EPS）8.24元，亦雙創新高。董事會決議擬配息4.5元，亦創歷年新高。公司將於5月27日召開股東常會，全面改選董事。