民眾黨立委邱臣遠今（20日）與基隆市議員擬參選人林毓峯、紀珈、李依芩、劉韋巡在立法院聯合舉行記者會。（葉書宏攝）

民眾黨立委邱臣遠今（20日）與基隆市議員擬參選人林毓峯、紀珈、李依芩、劉韋巡在立法院聯合舉行記者會。（葉書宏攝）

本土疫情嚴峻，確診數突破1.3萬人，約5.4萬人居家隔離、478所學校停課，影響民生經濟甚鉅，立委邱臣遠今（20日）批評，中央防疫政策讓地方無法適從，「停課標準一國好幾制！」甚至疫調程度各縣市也不一，此外，若確診持續暴增，醫療量能也令人擔憂。

立委邱臣遠今（20日）與基隆市議員擬參選人林毓峯、紀珈、李依芩、劉韋巡在立法院聯合舉行記者會，提出共同訴求呼籲中央防疫政策應更落實，同時協助地方縣市政府完善配套措施。

邱臣遠表示，防疫過程中應該是中央、地方、民眾三方合作，近來從通報流程、疫苗採購都有非常多問題；可以看到全國學校停課標準不一，中央4月12日放寬停課標準，但台北、桃園、台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、高雄、金門等10縣市不跟進或自訂標準。「停課標準一國好幾制！」

邱臣遠指出，停課後遠端教學及線上課程協助、系統，相關配套指引，也未見中央公布。此外，疫調程度各縣市不一，中央也沒有統一標準。中央何時可以訂出SOP，進一步關注到地方的需求。

「目前最擔心的就是醫療量能！」邱臣遠說，全國專責及負壓病床5809床、空床數3567床、空床率61.4％；50家中央集中檢疫所6570床、空床1554床、空床率23.7％；6家地方加強型防疫旅館1195床、空床57床、空床率4.8％，若確診數持續攀升，醫療量能也無法應付。

關於新北2歲童確診重症過世，邱臣遠說，聯繫、通報上相關的政府機關無法及時，往後民眾若遇到相同狀況，中央應該依居家照護的需求，當病情加劇時，有一個即時的通報系統。

邱臣遠最後提出5點訴求，中央應協助資源較少的縣市完善居家照護政策；中央應公布提供疫區熱點及國小學童快篩；加快「輝瑞兒童版疫苗」採購，提供家長多元選擇；加快長者疫苗覆蓋率；教育部應盤點各縣市遠距教學整備情形。