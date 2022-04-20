上海是世界最大的貨櫃港、全球第三大貨運機場，3月28日起的封城對全球經濟的衝擊持續擴大中。

根據國際貨幣基金會(IMF)最近公布的《世界經濟展望》報告，今明兩年全球經濟增長預測都是3.6%，較1月份的預測分別下調0.8和0.2個百分點，這是該機構今年第二度調降預期。今年中國及美國的增長預測亦分別降至4.4%和3.7%。

IMF指出，目前，全球經濟前景嚴重惡化，主要原因是俄羅斯入侵烏克蘭；戰爭危機降臨之際，全球經濟尚未完全擺脫新冠疫情實現復甦；甚至早在俄烏戰爭爆發之前，由於供求失衡和疫情期間的政策支持，許多國家的通膨率已不斷上升，這促使央行收緊貨幣政策。

IMF又說，中國最近實施的防疫封鎖措施可能會給全球供應鏈帶來新的瓶頸。

上海封城對於因為疫情而「柔腸寸斷」的全球供應鏈無疑又補了一刀。

世界銀行總裁 David Malpass13日曾表示，烏克蘭戰爭和中國為應對新冠疫情實施的封城措施，正進一步影響世界的復甦；跨境貿易對全球經濟仍然很重要，中國做為全球第二大的經濟體，在商品的消費者和生產者都可以發揮重要作用。

Malpass也呼籲中國放棄清零政策；他強調，中國需要成為全球貿易系統中，其他國家共享的價值系統的一員，但他「不知道這是否會實現」，因為在中國政府的動態清零政策下，上海正在實施前所未有的封城措施，並對全球供應鏈造成重大衝擊。

最後，他還強調，世界各國正在努力使供應鏈多元化，並減少對中國的依賴，這「可能對大家都是好事」。

在北京中央的支持下，上海開始局部復工，並協調其他省份減少對上海間物流的干擾，但在地方保護主義下，鄰近省份反應冷淡。

為自保，上海市開闢「長三角重要物資應急保供中轉站」，保障與鄰近省份浙江、江蘇的物流暢通。

據中國媒體報導，在新的運送路線排定後，首輛貨車於18日中午從上海嘉定安亭中轉站開出，經高速道口驗證相關證件及通行證後，由交警引導，下午兩點抵達杭州中轉站，進入站內消殺、裝貨並進行抗原核酸雙檢，下午五點，貨車返回安亭中轉站進行無接觸卸貨。

長三角貨運中轉計畫已建置4個中轉站，上海2個在嘉定、閔行；浙江2個在杭州、寧波；江蘇2個還在組建中。計畫裡的中轉站將開放每天30輛20噸以上車輛的中轉，全程封閉式管理。

由於長三角中轉計畫目前還只是在試驗階段，貨運量很低，根本無法滿足當地企業的物流需求。